Arvid Lundbergs mål avgörande när Skellefteå AIK vann mot Luleå
- Seger för Skellefteå AIK med 1–0 efter straffar
- Skellefteå AIK:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna
- Arvid Lundberg avgjorde för Skellefteå AIK
Skellefteå AIK vann knappt med 1–0 på bortaplan mot Luleå i SHL. Matchens enda mål gjorde Arvid Lundberg, inskickat i straffläggningen.
Det här var elfte gången den här säsongen som Skellefteå AIK:s målvakter höll nollan.
Segern var Skellefteå AIK:s sjunde på de senaste åtta matcherna, och fjärde bortasegern i rad.
Luleå–Skellefteå AIK – mål för mål
Luleå stannar därmed på femte plats och Skellefteå AIK toppar fortfarande tabellen.
På torsdag 5 mars 19.00 spelar Luleå borta mot Leksand och Skellefteå AIK borta mot Växjö.
Luleå–Skellefteå AIK 0–1 (0–0, 0–0, 0–0, 0–0, 0–1)
SHL, Coop Norrbotten Arena
Tredje perioden: 0–1 (60.00) Arvid Lundberg.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Luleå: 3-1-1
Skellefteå AIK: 4-1-0
Nästa match:
Luleå: Leksands IF, borta, 5 mars 19.00
Skellefteå AIK: Växjö Lakers HC, borta, 5 mars 19.00
Den här artikeln handlar om: