Arvid Lundbergs mål avgörande när Skellefteå AIK vann mot Luleå

Arvid Lundberg avgjorde för Skellefteå AIK

Skellefteå AIK vann knappt med 1–0 på bortaplan mot Luleå i SHL. Matchens enda mål gjorde Arvid Lundberg, inskickat i straffläggningen.

Det här var elfte gången den här säsongen som Skellefteå AIK:s målvakter höll nollan.

Segern var Skellefteå AIK:s sjunde på de senaste åtta matcherna, och fjärde bortasegern i rad.

Luleå–Skellefteå AIK – mål för mål

Luleå stannar därmed på femte plats och Skellefteå AIK toppar fortfarande tabellen.

På torsdag 5 mars 19.00 spelar Luleå borta mot Leksand och Skellefteå AIK borta mot Växjö.

Luleå–Skellefteå AIK 0–1 (0–0, 0–0, 0–0, 0–0, 0–1)

SHL, Coop Norrbotten Arena

Tredje perioden: 0–1 (60.00) Arvid Lundberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 3-1-1

Skellefteå AIK: 4-1-0

Nästa match:

Luleå: Leksands IF, borta, 5 mars 19.00

Skellefteå AIK: Växjö Lakers HC, borta, 5 mars 19.00