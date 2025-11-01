Arturs Medvedevs matchvinnare när Mörrums GoIS U20 slog Lund

Mörrums GoIS U20 vann med 7–6 mot Lund

Mörrums GoIS U20:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Avgörande målet kom efter 59.10.

Mörrums GoIS U20 besegrade Lund på hemmaplan i lördagens match i U20 division 1 E syd herr. 7–6 (1–2, 3–1, 3–3) slutade matchen.

Mörrums GoIS U20 höll nu nollan för andra gången den här säsongen.

Segern var Mörrums GoIS U20:s sjunde på de senaste åtta matcherna, och femte raka segern på hemmaplan.

Arturs Medvedevs gjorde matchvinnande målet

Lund startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Alvin Grant innan Mörrums GoIS U20 svarade och gjorde 2–1 genom Viggo Mattsson Ekeflod. I andra perioden var det i stället Mörrums GoIS U20 som hade övertaget. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 4–3.

Efter 1.42 i tredje perioden gjorde Mörrums GoIS U20 5–3 genom Caesar Glifberg.

Lund reducerade och kvitterade till 5–5 genom två mål av Alvin Grant i början av tredje perioden i tredje perioden.

Mörrums GoIS U20 gjorde dock två mål och gick från 5–5 till 7–5, båda målen av Arturs Medvedevs. Målen punkterade matchen.

Edwin Boij Nilsson reducerade dock för Lund med bara en minut kvar att spela och gjorde slutet spännande.

Alvin Grant gjorde fyra mål för Lund och ett assist, Wilgot Alenius stod för fem poäng, varav ett mål och Sean Banegas hade tre assists.

Det här var Mörrums GoIS U20:s andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Lunds andra uddamålsförlust.

När lagen senast möttes vann Lund Giants HC med 3–1.

Tisdag 4 november 19.00 spelar Mörrums GoIS U20 borta mot Lejonet. Lund möter Frosta Hockey/Åstorp IK U20 hemma i Lunds Ishall lördag 1 november 14.00.

Mörrums GoIS U20–Lund 7–6 (1–2, 3–1, 3–3)

U20 division 1 E syd herr, Jössarinken

Första perioden: 0–1 (9.32) Alvin Grant (Samuel Falck, Wilgot Alenius), 0–2 (15.18) Alvin Grant (Wilgot Alenius, Sean Banegas), 1–2 (17.31) Viggo Mattsson Ekeflod (Oscar Seydlitz, Wille Nilsson Lindkvist).

Andra perioden: 2–2 (20.17) Wille Nilsson Lindkvist (Oskar Olofsson, Viggo Mattsson Ekeflod), 2–3 (24.23) Wilgot Alenius (Sean Banegas), 3–3 (27.10) Robin Eskelinen, 4–3 (32.21) Jonathan Thörn (Rasmus Havby).

Tredje perioden: 5–3 (41.42) Caesar Glifberg (Lucas Johansson Blomgren), 5–4 (43.06) Alvin Grant (Wilgot Alenius, Samuel Falck), 5–5 (44.46) Alvin Grant (Erik Mårtensson, Sean Banegas), 6–5 (45.14) Arturs Medvedevs (Robin Eskelinen, Lucas Johansson Blomgren), 7–5 (55.35) Arturs Medvedevs, 7–6 (59.10) Edwin Boij Nilsson (Wilgot Alenius, Alvin Grant).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mörrums GoIS U20: 4-0-1

Lund: 1-1-3

Nästa match:

Mörrums GoIS U20: IF Lejonet, borta, 4 november

Lund: Frosta Hockey/Åstorp IK, hemma, 1 november