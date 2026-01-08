Artis Duklavs het när Brinken besegrade Enköping

Brinken vann med 5–1 mot Enköping

Artis Duklavs tvåmålsskytt för Brinken

Andra förlusten i rad för Enköping

Hemmalaget Brinken tog hem de tre poängen efter seger mot Enköping i U18 regional öst fortsättning vår. 5–1 (3–0, 0–1, 2–0) slutade matchen på torsdagen.

Det här var första segern för Brinken, efter förlust med 3–5 mot Flemingsberg i premiären.

Brinkens Artis Duklavs tvåmålsskytt

Brinken stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Efter 10.26 i andra perioden nätade Erik Nederberg framspelad av Svante Lilja och Oscar Lag och reducerade åt Enköping.

7.53 in i tredje perioden fick Jakob Edelman utdelning på pass av Gergo Szabó och Maté Szabó och ökade ledningen. Efter 12.42 slog Vincent Wennblom till på pass av Maté Szabó och Alexander Vinidiktov och ökade ledningen för Brinken.

Brinkens Maté Szabó hade tre assists.

Lagen möts igen 12 februari i Bahcohallen.

Söndag 11 januari spelar Brinken hemma mot Sollentuna 17.15 och Enköping mot Nacka hemma 15.40 i Bahcohallen.

Brinken–Enköping 5–1 (3–0, 0–1, 2–0)

U18 regional öst fortsättning vår, Lejonhallen

Första perioden: 1–0 (7.55) Alvin Jansson (Vincent Wennblom, Maté Szabó), 2–0 (12.06) Artis Duklavs, 3–0 (18.40) Artis Duklavs (Jakob Edelman, Jakub Neduchal).

Andra perioden: 3–1 (30.26) Erik Nederberg (Svante Lilja, Oscar Lag).

Tredje perioden: 4–1 (47.53) Jakob Edelman (Gergo Szabó, Maté Szabó), 5–1 (52.42) Vincent Wennblom (Maté Szabó, Alexander Vinidiktov).

Nästa match:

Brinken: Sollentuna HC, hemma, 11 januari 17.15

Enköping: Nacka HK, hemma, 11 januari 15.40