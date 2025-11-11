Artemij Panarin het när NY Rangers besegrade Nashville

NY Rangers vann med 6–3 mot Nashville

NY Rangers Artemij Panarin tvåmålsskytt

Femte raka förlusten för Nashville

Hemmalaget NY Rangers tog hem de två poängen efter seger mot Nashville i NHL. 6–3 (2–1, 3–0, 1–2) slutade matchen på tisdagen.

Artemij Panarin tvåmålsskytt för NY Rangers

NY Rangers tog ledningen i första perioden genom Mika Zibanejad.

Nashville kvitterade till 1–1 genom Matthew Wood med 3.46 kvar att spela.

Efter 18.04 i matchen gjorde NY Rangers 2–1 genom Vladislav Gavrikov. Även i andra perioden var NY Rangers starkast och gick från 2–1 till 5–1 genom mål av Alexis Lafreniere, Artemij Panarin och Will Cuylle. Nashville reducerade dock på nytt till 5–2 genom Matthew Wood efter 12.42 av matchen.

Efter 13.30 i tredje perioden ökade NY Rangers på till 6–2 på nytt genom Artemij Panarin.

Matthew Wood reducerade förvisso men närmare än 6–3 kom inte Nashville. NY Rangers tog därmed en säker seger.

Matthew Wood gjorde tre mål för Nashville. Alexis Lafreniere stod för tre poäng, varav ett mål för NY Rangers.

Lagen möts igen 22 december i Bridgestone Arena.

Torsdag 13 november 01.00 spelar NY Rangers borta mot Tampa Bay. Nashville möter Pittsburgh hemma i Ericsson Globe fredag 14 november 20.00.

NY Rangers–Nashville 6–3 (2–1, 3–0, 1–2)

NHL, Madison Square Garden

Första perioden: 1–0 (10.54) Mika Zibanejad (Adam Fox, Vladislav Gavrikov), 1–1 (16.14) Matthew Wood (Michael Bunting, Brady Skjei), 2–1 (18.04) Vladislav Gavrikov (Vincent Trocheck, Adam Fox).

Andra perioden: 3–1 (21.29) Alexis Lafreniere (Gabe Perreault, Vincent Trocheck), 4–1 (27.45) Artemij Panarin (Alexis Lafreniere, Urho Vaakanainen), 5–1 (39.49) Will Cuylle (Noah Laba, Alexis Lafreniere).

Tredje perioden: 5–2 (52.42) Matthew Wood (Luke Evangelista, Erik Haula), 6–2 (53.30) Artemij Panarin, 6–3 (59.15) Matthew Wood.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Rangers: 3-0-2

Nashville: 0-2-3

Nästa match:

NY Rangers: Tampa Bay Lightning, borta, 13 november

Nashville: Pittsburgh Penguins, hemma, 14 november