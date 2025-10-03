Apinis och Roos Olsen matchvinnare hemma mot Boo

Viggbyholm vann med 2–1 mot Boo

Edgars Apinis avgjorde för Viggbyholm

Viggbyholm nu åttonde, Boo på femte plats

En resultatmässigt jämn match slutade till slut med seger för Viggbyholm som vann matchen hemma mot Boo i U18 allettan östra herr på fredagen. 2–1 (1–0, 0–0, 1–1) slutade matchen.

– Tycker vi gör en bra match defensivt och utnyttjar chanserna framåt, Boo gör det svårt för oss men skönt att vinna på hemmaplan, kommenterade Viggbyholms huvudtränare Danne Nilsson.

Det här var första segern för Viggbyholm, efter förlust med 1–4 mot Nyköping i premiären.

Viggbyholm–Boo – mål för mål

Anton Roos Olsen gjorde 1–0 till Viggbyholm efter 15.28 assisterad av Edgars Apinis.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Viggbyholm gjorde 2–0 genom Edgars Apinis efter 4.34 i tredje perioden.

Max Stavin reducerade dock för Boo med bara en minut kvar att spela och gjorde slutet spännande.

Den 13 november tar lagen sig an varandra igen, då i Björknäs Ishall.

Söndag 5 oktober möter Viggbyholm Wings Arlanda hemma 19.40 och Boo möter Vallentuna hemma 16.30.

Viggbyholm–Boo 2–1 (1–0, 0–0, 1–1)

U18 allettan östra herr, Hägernäs Ishall

Första perioden: 1–0 (15.28) Anton Roos Olsen (Edgars Apinis).

Tredje perioden: 2–0 (44.34) Edgars Apinis (Pelle Danerlöv), 2–1 (59.30) Max Stavin (Fabian Spjuth).

Nästa match:

Viggbyholm: Wings HC Arlanda, hemma, 5 oktober

Boo: Vallentuna Hockey, hemma, 5 oktober