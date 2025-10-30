Anton Tolar tvåmålsskytt för Enköping i segern mot Väsby

Enköping vann med 6–2 mot Väsby

Enköpings fjärde seger på de senaste fem matcherna

Anton Tolar med två mål för Enköping

Enköping vann mötet med Väsby hemma med 6–2 (4–1, 1–1, 1–0) på torsdagen i U18 allettan östra herr.

Segern var Enköpings fjärde på de senaste fem matcherna.

Erik Nederberg bakom Enköpings seger

I första perioden var det Enköping som dominerade. Laget vann perioden klart med 4–1.

Väsby reducerade dock till 4–2 genom Leon Ekman efter 8.55 av perioden.

Efter 10.25 i andra perioden ökade Enköping på till 5–2 genom Svante Lilja. 14.25 in i tredje perioden nätade Enköpings Anton Tolar återigen framspelad av Erik Nederberg och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 6–2.

Erik Nederberg gjorde ett mål för Enköping och två målgivande passningar.

Resultatet innebär att Enköping ligger kvar på tredje plats och Väsby på sjunde plats i tabellen. Så sent som den 1 oktober låg Enköping på sjunde plats i tabellen.

Den 11 december möts lagen återigen, då i Vilundaparkens Ishall A.

Söndag 2 november möter Enköping Värmdö borta 17.30 och Väsby möter Järna borta 16.00.

Enköping–Väsby 6–2 (4–1, 1–1, 1–0)

U18 allettan östra herr, Bahcohallen

Första perioden: 0–1 (2.05) Leon Ekman (Loui Paulsson), 1–1 (3.43) Daniel Lindeberg (Svante Lilja, Fabian Kåkemyhr), 2–1 (15.37) Tor Nordgren (Oscar Walter), 3–1 (16.28) Erik Nederberg (Colin Ehrencrona, Gabriel Shafadi), 4–1 (18.43) Anton Tolar (Tor Nordgren, Fabian Kåkemyhr).

Andra perioden: 4–2 (28.55) Leon Ekman (Loui Paulsson), 5–2 (30.25) Svante Lilja (Gabriel Shafadi, Erik Nederberg).

Tredje perioden: 6–2 (54.25) Anton Tolar (Erik Nederberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 4-0-1

Väsby: 3-0-2

Nästa match:

Enköping: Värmdö HC, borta, 2 november

Väsby: Järna SK, borta, 2 november