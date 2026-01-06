Anton Roos Olsen tremålskytt i Viggbyholms seger mot SDE

Viggbyholm segrade – 4–3 mot SDE

Anton Roos Olsen gjorde tre mål för Viggbyholm

Viggbyholm nu sjätte, SDE på femte plats

Anton Roos Olsen stod för ett hattrick när Viggbyholm besegrade SDE på hemmaplan med 4–3 (2–0, 1–1, 1–2) i U18 regional öst fortsättning vår.

– Starkt att vi stutsar tillbaka efter Sollentuna matchen. Otroligt offervilja och moral i gruppen som vi ska bygga vidare på, kommenterade Viggbyholms huvudtränare Danne Nilsson.

Det var första segern för Viggbyholm, efter 0–4-förlust mot Sollentuna i premiären.

Anton Roos Olsen tremålsskytt för Viggbyholm

Anton Roos Olsen gjorde 1–0 till Viggbyholm efter bara 30 sekunder efter förarbete från Gustaf Junefelt och Pelle Danerlöv.

Men redan efter 4.17 gjorde Anton Roos Olsen mål på nytt efter pass från Edgars Apinis och Theo Funck och ökade ledningen till 2–0.

Efter 48 sekunder i andra perioden nätade Gustaf Junefelt framspelad av Anton Roos Olsen och Edgars Apinis och gjorde 3–0.

SDE:s Elton Mannerhill gjorde 3–1 efter 5.20 på pass av Melker Kastevik och Ludvig Råsten.

SDE reducerade och kvitterade till 3–3 genom Anton Toivola Henriksson och Nils Pulkkinen i början av tredje perioden i tredje perioden.

Viggbyholm kunde dock avgöra till 4–3 med 7.12 kvar av matchen genom Anton Roos Olsen.

Anton Roos Olsen gjorde tre mål för Viggbyholm och spelade dessutom fram till ett mål, Edgars Apinis hade tre assists och Gustaf Junefelt stod för ett mål och två assists.

Lagen spelar mot varandra igen den 12 februari i Stockhagens Ishall.

Lördag 10 januari 19.10 spelar Viggbyholm hemma mot Värmdö. SDE möter Tumba hemma i Stockhagens Ishall söndag 11 januari 13.25.

Viggbyholm–SDE 4–3 (2–0, 1–1, 1–2)

U18 regional öst fortsättning vår, Hägernäs Ishall

Första perioden: 1–0 (0.30) Anton Roos Olsen (Gustaf Junefelt, Pelle Danerlöv), 2–0 (4.17) Anton Roos Olsen (Edgars Apinis, Theo Funck).

Andra perioden: 3–0 (20.48) Gustaf Junefelt (Anton Roos Olsen, Edgars Apinis), 3–1 (25.20) Elton Mannerhill (Melker Kastevik, Ludvig Råsten).

Tredje perioden: 3–2 (45.18) Anton Toivola Henriksson (Ernests Rullis, Bruno Sandberg), 3–3 (49.06) Nils Pulkkinen (Ludvig Råsten, Anton Toivola Henriksson), 4–3 (52.48) Anton Roos Olsen (Gustaf Junefelt, Edgars Apinis).

Nästa match:

Viggbyholm: Värmdö HC, hemma, 10 januari 19.10

SDE: IFK Tumba IK, hemma, 11 januari 13.25