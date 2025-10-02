Anton Jenssen i målform när Oskarshamn vann mot Olofström

Seger för Oskarshamn med 5–1 mot Olofström

Oskarshamns Anton Jenssen tvåmålsskytt

Olofströms femte raka förlust

Bortalaget Oskarshamn vann mot Olofström i U18 regional syd herr. 1–5 (0–2, 0–0, 1–3) slutade matchen på torsdagen.

– Tyvärr, väldigt blek insats av hela laget, kommenterade Olofströms assisterande tränare Joel Körkkö efter matchen.

Oskarshamns tränare Philip Elander om matchen:

– Vi kliver ut från start och gör precis vad vi har pratat om. Tycker vi äger matchen från start och även fast de får in en reduceringspuck till 1–2 så är spelarna självsäkra och har orken kvar att sticka iväg till slutsiffrorna 1–5. Väl genomförd match av samtliga.

Anton Jenssen gjorde två mål för Oskarshamn

Oskarshamn tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara fyra minuter.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Olofström reducerade dock till 1–2 genom Andreas Jørgensen tidigt i tredje perioden av perioden.

Oskarshamn stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 1–2 till 1–5 på bara 4.15. Oskarshamn tog därmed en klar seger.

Oskarshamns Melker Vidsäter hade tre assists.

Oskarshamn ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan Olofström är på tionde plats.

I nästa match, söndag 5 oktober möter Olofström HV 71 borta i Husqvarna Garden 14.00 medan Oskarshamn spelar borta mot Malmö 15.30.

Olofström–Oskarshamn 1–5 (0–2, 0–0, 1–3)

U18 regional syd herr, Stålhallen

Första perioden: 0–1 (12.25) Damian Lagerqvist (Melker Vidsäter, Wille Nilsson), 0–2 (16.35) Anton Jenssen (Richárd Orgoványi, Melker Vidsäter).

Tredje perioden: 1–2 (43.07) Andreas Jørgensen (Luca Bærentsen), 1–3 (48.59) Richárd Orgoványi (Melker Vidsäter, Douglas Ahl), 1–4 (49.36) Axel Flink (Noah Lundén), 1–5 (53.14) Anton Jenssen (Axel Flink, Wille Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Olofström: 0-1-4

Oskarshamn: 2-1-2

Nästa match:

Olofström: HV 71, borta, 5 oktober

Oskarshamn: IF Malmö Redhawks, borta, 5 oktober