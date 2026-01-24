Äntligen seger för Washington mot Calgary

Washington vann med 3–1 mot Calgary

Aljaksej Protas avgjorde för Washington

Tredje förlusten i rad för Calgary

Det blev fyra förluster i rad för Washington i NHL. Men borta mot Calgary kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Scotiabank Saddledome slutade 1–3 (1–0, 0–1, 0–2).

Edmonton nästa för Washington

Morgan Frost gav Calgary ledningen efter 6.09 efter förarbete av Connor Zary.

Efter 6.33 i andra perioden slog Hendrix Lapierre till på pass av John Carlson och Martin Fehervary och kvitterade för Washington.

7.35 in i tredje perioden satte Aljaksej Protas pucken framspelad av Tom Wilson och Justin Sourdif och gav laget ledningen. Laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 53 sekunder kvar att spela genom Alexander Ovetjkin efter pass från Dylan Strome och Martin Fehervary. Därmed hade Washington vänt matchen.

Calgary har två vinster och tre förluster och 10–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Washington har en vinst och fyra förluster och 12–18 i målskillnad.

Lagen möts på nytt i Capital One Arena den 10 mars.

I nästa omgång har Calgary Anaheim Ducks hemma i Scotiabank Saddledome, måndag 26 januari 02.00. Washington spelar borta mot Edmonton söndag 25 januari 04.00.

Calgary–Washington 1–3 (1–0, 0–1, 0–2)

NHL, Scotiabank Saddledome

Första perioden: 1–0 (6.09) Morgan Frost (Connor Zary).

Andra perioden: 1–1 (26.33) Hendrix Lapierre (John Carlson, Martin Fehervary).

Tredje perioden: 1–2 (47.35) Aljaksej Protas (Tom Wilson, Justin Sourdif), 1–3 (59.07) Alexander Ovetjkin (Dylan Strome, Martin Fehervary).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Calgary: 2-1-2

Washington: 1-0-4

Nästa match:

Calgary: Anaheim Ducks, hemma, 26 januari 02.00

Washington: Edmonton Oilers, borta, 25 januari 04.00