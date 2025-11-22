Äntligen seger för Växjö mot Frölunda

Växjö-seger med 3–1 mot Frölunda

Liam Pettersson matchvinnare för Växjö

Växjös sjätte seger

Det blev sex förluster i rad för Växjö i U20 nationell södra. Men borta mot Frölunda kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Frölundaborg slutade 1–3 (1–0, 0–2, 0–1).

Frölunda–Växjö – mål för mål

Gian Meier gjorde 1–0 till Frölunda efter bara 3.34 på passning från Zigge Bratt och Zacharias Käll.

Efter 8.38 i andra perioden nätade Albin Laksonen på pass av Melker Hof och Olle Tideman och kvitterade för Växjö.

Liam Pettersson gjorde dessutom 1–2 efter 10.32 framspelad av David Broman.

2.26 in i tredje perioden slog Olle Karlsson till på pass av Liam Pettersson och ökade ledningen. Därmed hade laget vänt matchen.

För Växjö gör resultatet att man nu ligger på åttonde plats i tabellen medan Frölunda fortfarande leder serien, fem poäng före Örebro Hockey.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 29 november. Då möter Frölunda SSK U20 i Scaniarinken 16.00. Växjö tar sig an VIK Hockey U20 borta 13.00.

Frölunda–Växjö 1–3 (1–0, 0–2, 0–1)

U20 nationell södra, Frölundaborg

Första perioden: 1–0 (3.34) Gian Meier (Zigge Bratt, Zacharias Käll).

Andra perioden: 1–1 (28.38) Albin Laksonen (Melker Hof, Olle Tideman), 1–2 (30.32) Liam Pettersson (David Broman).

Tredje perioden: 1–3 (42.26) Olle Karlsson (Liam Pettersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 4-0-1

Växjö: 1-0-4

Nästa match:

Frölunda: Södertälje SK, borta, 29 november

Växjö: VIK Västerås HK, borta, 29 november