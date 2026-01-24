Äntligen seger för Teg J20 mot Njurunda

Det blev sju förluster i rad för Teg J20 i U20 region norr fortsättning herr. Men hemma mot Njurunda kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Visionite Arena slutade 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 1–0) efter förlängning.

Sixten Englund Muhren stod för Teg J20:s avgörande mål 1.44 in i förlängningen.

Teg J20–Njurunda – mål för mål

Ossian Nordin gjorde 1–0 till Teg J20 efter tio minuter på passning från Isak Nordin och Michal Holicka.

Gustavs Burkits kvitterade för Njurunda tidigt i andra perioden.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

Stor matchhjälte för Teg J20 blev Sixten Englund Muhren som 1.44 in i förlängningen satte det avgörande 2–1-målet.

Det här var fjärde mötet mellan Teg J20 och Njurunda den här säsongen. Njurunda SK har tagit två segrar före den här matchen. Tegs SK vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Söndag 25 januari möter Teg J20 Ånge hemma 12.15 och Njurunda möter Vännäs borta 13.00.

Teg J20–Njurunda 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 1–0)

U20 region norr fortsättning herr, Visionite Arena

Första perioden: 1–0 (10.50) Ossian Nordin (Isak Nordin, Michal Holicka).

Andra perioden: 1–1 (23.43) Gustavs Burkits.

Förlängning: 2–1 (61.44) Sixten Englund Muhren (Samuel Lindquist Nilsson, Alfred Backman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Teg J20: 1-0-4

Njurunda: 2-1-2

Nästa match:

Teg J20: Ånge IK, hemma, 25 januari 12.15

Njurunda: Vännäs HC, borta, 25 januari 13.00