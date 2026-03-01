Äntligen seger för Los Angeles mot Calgary

Alex Laferriere avgjorde för Los Angeles

Los Angeles höll nollan

Det blev fem förluster i rad för Los Angeles i NHL. Men hemma mot Calgary kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Crypto.com Arena slutade 2–0 (0–0, 1–0, 1–0).

Los Angeles höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.

Colorado nästa för Los Angeles

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

15.36 in i andra perioden spräckte Los Angeles nollan genom Alex Laferriere efter förarbete från Quinton Byfield och Trevor Moore.

Laget punkterade matchen med ett 2–0-mål med 31 sekunder kvar att spela genom Adrian Kempe. 2–0-målet blev matchens sista.

Los Angeles har en seger och fyra förluster och 10–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Calgary har tre vinster och två förluster och 13–12 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Calgary med 2–1 efter förlängning .

Los Angeles tar sig an Colorado i nästa match hemma tisdag 3 mars 04.30. Calgary möter Anaheim Ducks borta måndag 2 mars 02.00.

Los Angeles–Calgary 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)

NHL, Crypto.com Arena

Andra perioden: 1–0 (35.36) Alex Laferriere (Quinton Byfield, Trevor Moore).

Tredje perioden: 2–0 (59.29) Adrian Kempe.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Los Angeles: 1-0-4

Calgary: 3-0-2

Nästa match:

Los Angeles: Colorado Avalanche, hemma, 3 mars 04.30

Calgary: Anaheim Ducks, borta, 2 mars 02.00