Äntligen seger för Los Angeles mot Calgary
- Los Angeles segrade – 2–0 mot Calgary
- Alex Laferriere avgjorde för Los Angeles
- Los Angeles höll nollan
Det blev fem förluster i rad för Los Angeles i NHL. Men hemma mot Calgary kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Crypto.com Arena slutade 2–0 (0–0, 1–0, 1–0).
Los Angeles höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.
Colorado nästa för Los Angeles
Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.
15.36 in i andra perioden spräckte Los Angeles nollan genom Alex Laferriere efter förarbete från Quinton Byfield och Trevor Moore.
Laget punkterade matchen med ett 2–0-mål med 31 sekunder kvar att spela genom Adrian Kempe. 2–0-målet blev matchens sista.
Los Angeles har en seger och fyra förluster och 10–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Calgary har tre vinster och två förluster och 13–12 i målskillnad.
Säsongens första möte lagen emellan vann Calgary med 2–1 efter förlängning .
Los Angeles tar sig an Colorado i nästa match hemma tisdag 3 mars 04.30. Calgary möter Anaheim Ducks borta måndag 2 mars 02.00.
Los Angeles–Calgary 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)
NHL, Crypto.com Arena
Andra perioden: 1–0 (35.36) Alex Laferriere (Quinton Byfield, Trevor Moore).
Tredje perioden: 2–0 (59.29) Adrian Kempe.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Los Angeles: 1-0-4
Calgary: 3-0-2
Nästa match:
Los Angeles: Colorado Avalanche, hemma, 3 mars 04.30
Calgary: Anaheim Ducks, borta, 2 mars 02.00
