Äntligen seger för IK Göta mot Enköping

IK Göta segrade – 5–2 mot Enköping

Oliver Svärd Sörman med två mål för IK Göta

Enköpings 13:e raka förlust

Det blev sju förluster i rad för IK Göta i U20 region öst herr. Men borta mot Enköping kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Bahcohallen slutade 2–5 (0–1, 1–2, 1–2).

I och med detta har Enköping 13 förluster i rad.

Oliver Svärd Sörman gjorde två mål för IK Göta

Gabriel Onval gjorde 1–0 till IK Göta efter 16 minuters spel framspelad av Oliver Svärd Sörman och Jakob Thornquist. IK Göta gjorde två mål i andra perioden och gick från 0–1 till 0–3, målen av Simon Åström och Oliver Svärd Sörman.

Enköping reducerade dock till 1–3 genom Joel Agné med 3.22 kvar att spela av perioden. IK Göta ökade ledningen till 1–4, på nytt genom Oliver Svärd Sörman efter 1.38 i tredje perioden.

Enköping gjorde 2–4 genom Isak Heikman efter 14.23 av perioden.

IK Göta kunde dock avgöra till 2–5 med 13 sekunder kvar av matchen genom Jakob Thornquist.

Oliver Svärd Sörman gjorde två mål för IK Göta och ett assist.

Det här betyder att Enköping ligger kvar på tionde och sista plats i tabellen och IK Göta på åttonde plats.

När lagen möttes senast vann IK Göta med 4–3.

Lördag 8 november spelar Enköping borta mot Almtuna 17.45 och IK Göta mot Vallentuna hemma 17.30 i HCL Tech Arena.

Enköping–IK Göta 2–5 (0–1, 1–2, 1–2)

U20 region öst herr, Bahcohallen

Första perioden: 0–1 (16.24) Gabriel Onval (Oliver Svärd Sörman, Jakob Thornquist).

Andra perioden: 0–2 (26.23) Simon Åström (Benjamin Lejon), 0–3 (32.29) Oliver Svärd Sörman (Yehor Trypolskyi, Jakob Onval), 1–3 (36.38) Joel Agné (Alexander Malm, Ludvig Söderberg).

Tredje perioden: 1–4 (41.38) Oliver Svärd Sörman (Yehor Trypolskyi), 2–4 (54.23) Isak Heikman (Hugo Hedenfalk, Alexander Malm), 2–5 (59.47) Jakob Thornquist (Adam Dufek).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 0-0-5

IK Göta: 1-0-4

Nästa match:

Enköping: Almtuna IS, borta, 8 november

IK Göta: Vallentuna Hockey, hemma, 8 november