Äntligen seger för Hudiksvall mot Strömsbro

Hudiksvall-seger med 4–3 mot Strömsbro

Rasmus Edström matchvinnare för Hudiksvall

Andra raka förlusten för Strömsbro

Det blev fem förluster i rad för Hudiksvall i U20 region väst herr. Men hemma mot Strömsbro kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Holmen Center slutade 4–3 (1–1, 3–2, 0–0).

Hudiksvall–Strömsbro – mål för mål

Första perioden var jämn. Hudiksvall inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Elliot Östman efter bara 51 sekunder, men Strömsbro kvitterade genom Sergejs Avotins efter 15.14. I andra perioden var det Hudiksvall som dominerade. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 4–3.

I tredje perioden höll Hudiksvall i sin 4–3-ledning och vann.

Förlusten var Strömsbros fjärde uddamålsförlust.

För tabellens utseende betyder det här att Hudiksvall ligger på sjunde plats medan Strömsbro har andraplatsen.

Lagens första möte för säsongen vann Strömsbro IF med 3–1.

Lördag 1 november möter Hudiksvall Valbo J20 borta 16.20 och Strömsbro möter BIK Karlskoga J20 hemma 12.10.

Hudiksvall–Strömsbro 4–3 (1–1, 3–2, 0–0)

U20 region väst herr, Holmen Center

Första perioden: 1–0 (0.51) Elliot Östman (Hugo Stjernlöf), 1–1 (15.14) Sergejs Avotins (Jesper Lindberg, Måns Knudsen).

Andra perioden: 1–2 (24.40) Egon Ericsson (Axel Kjerrman, Linus Åbom), 1–3 (31.15) Sergejs Avotins (Nils Englund-Olsson, Jakob Pommer), 2–3 (31.54) Nils Strömbom (Wincent Enarsson, Marcus Dahlström Borsje), 3–3 (32.41) Viktor List Halvarsson (Hugo Stjernlöf), 4–3 (32.52) Rasmus Edström (Anton Genberg, Felix Robertsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hudiksvall: 1-0-4

Strömsbro: 2-1-2

Nästa match:

Hudiksvall: Valbo HC, borta, 1 november

Strömsbro: BIK Karlskoga, hemma, 1 november