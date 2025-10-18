Äntligen seger för Härryda

Härryda segrade – 16–2 mot Järnbrotts HK

Ludvig Alvelin matchvinnare för Härryda

Fjärde förlusten i rad för Järnbrotts HK

Härryda har haft det tufft i U20 division 1 A syd herr, men hemma mot Järnbrotts HK kom första segern, efter åtta spelade matcher. Härryda vann med 16–2 (4–0, 6–0, 6–2).

Ludvig Alvelin var den stora snackisen, som stod för hela fyra mål för Härryda.

I och med detta har Järnbrotts HK fyra förluster i rad.

Lerum nästa för Härryda

Härryda var vassast i första perioden som laget vann klart med 4–0.

Även i andra perioden var det Härryda som spelade bäst och gick från 4–0 till 10–0 genom två mål av Ludwig Nordquist, ett mål av Alfred Robbstål, ett mål av Vincent Almslätt, ett mål av Ludvig Alvelin och ett mål av Jonathan Samuelsson. Härryda övertaget även i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.40 genom Ludvig Alvelin och gick upp till 15–0 innan Järnbrotts HK kom tillbaka och reducerade till 15–2.

Innan matchen var över hade Härryda gjort hela 16–2.

Lagen möts på nytt i Slottskogens Ishall den 22 november.

Härryda tar sig an Lerum i nästa match hemma lördag 25 oktober 16.30. Järnbrotts HK möter samma dag 15.30 Mölndal hemma.

Härryda–Järnbrotts HK 16–2 (4–0, 6–0, 6–2)

U20 division 1 A syd herr, Landvetters Ishall

Första perioden: 1–0 (2.47) Ludwig Nordquist (Emil Logg, Ludvig Alvelin), 2–0 (10.30) Viggo Carlund (Alfred Robbstål, Isac Olsson Boman), 3–0 (11.37) Ludvig Alvelin (Ludwig Nordquist, Emil Logg), 4–0 (18.24) Ludwig Nordquist (Jonathan Samuelsson, Ludvig Alvelin).

Andra perioden: 5–0 (21.58) Alfred Robbstål, 6–0 (27.16) Jonathan Samuelsson (Ludvig Alvelin, Victor Sténhoff), 7–0 (30.31) Ludwig Nordquist (Ludvig Alvelin, Victor Sténhoff), 8–0 (33.24) Vincent Almslätt (Axel Sunnerud), 9–0 (36.01) Ludvig Alvelin (Ludwig Nordquist, Jonathan Samuelsson), 10–0 (39.06) Ludwig Nordquist (Jonathan Samuelsson, Ludvig Alvelin).

Tredje perioden: 11–0 (40.40) Ludvig Alvelin (Ludwig Nordquist, Jonathan Samuelsson), 12–0 (45.55) Alexandru Hampel (Pontus Holgersson, Axel Sunnerud), 13–0 (47.32) Ludvig Alvelin (Ludwig Nordquist, Alfred Robbstål), 14–0 (48.02) Axel Sunnerud (Victor Sténhoff, Vincent Almslätt), 15–0 (53.48) Vincent Almslätt (Alexandru Hampel), 15–1 (55.13) Yarlinton Andersson (Filip Lindstrand-Ribberström, Hugo Brusehed), 15–2 (55.20) Filip Lindstrand-Ribberström (John Magnusson, Charlie Möllberg), 16–2 (56.44) Jonathan Samuelsson (Ludvig Alvelin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Härryda: 1-0-4

Järnbrotts HK: 1-1-3

Nästa match:

Härryda: Lerums BK, hemma, 25 oktober

Järnbrotts HK: IF Mölndal Hockey, hemma, 25 oktober