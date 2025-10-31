Äntligen seger för Grästorps IK mot Mörrum

Grästorps IK vann med 3–2 efter förlängning

Leo Böris avgjorde för Grästorps IK

Mörrums andra raka förlust

Det blev fem förluster i rad för Grästorps IK i hockeyettan södra. Men hemma mot Mörrum kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Åse & Viste Arena slutade 3–2 (1–0, 1–1, 0–1, 1–0) efter förlängning.

– Starkt att komma tillbaka i förlängningen och vinna efter att Mörrum kvitterat med 4min kvar. Målet som avgör är ett riktigt klapp klapp mål där pucken gick som ett snöre mellan Böris, Dackell och Berntsson. Grabbarna var värda vinsten idag, kommenterade Grästorps IK:s assisterande tränare Bjarne Hurtig.

Leo Böris blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål efter bara 34 sekunder i förlängningen.

Tyringe nästa för Grästorps IK

Tim Dackell gjorde 1–0 till Grästorps IK efter 13.30 assisterad av Liam Pettersson och Viktor Bolinder. Grästorps IK utökade ledningen genom Liam Pettersson efter 6.02 i andra perioden.

Mörrum reducerade dock till 2–1 genom Jesper Hultberg efter 11.58 av perioden. 15.48 in i tredje perioden nätade Mörrums Alexander Sandberg på pass av Kevin Engvall och Calle Arvedson och kvitterade. Matchvinnare för hemmalaget Grästorps IK blev Leo Böris som 34 sekunder in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Grästorps IK:s Tim Dackell stod för ett mål och två assists.

Det här var Grästorps IK:s andra uddamålsseger den här säsongen.

Grästorps IK:s nya tabellposition är 13:e plats medan Mörrum är på 17:e plats. Ett fint lyft för Grästorps IK som låg på 17:e plats så sent som den 9 oktober.

Lagen spelar mot varandra igen den 23 januari i Jössarinken.

Grästorps IK möter Tyringe i nästa match hemma fredag 7 november 19.00. Mörrum möter samma dag Kungälv hemma.

Grästorps IK–Mörrum 3–2 (1–0, 1–1, 0–1, 1–0)

Hockeyettan södra, Åse & Viste Arena

Första perioden: 1–0 (13.30) Tim Dackell (Liam Pettersson, Viktor Bolinder).

Andra perioden: 2–0 (26.02) Liam Pettersson (Tim Dackell, Lucas Löfström), 2–1 (31.58) Jesper Hultberg (Mathias Kemppi, Isak Renemark).

Tredje perioden: 2–2 (55.48) Alexander Sandberg (Kevin Engvall, Calle Arvedson).

Förlängning: 3–2 (60.34) Leo Böris (Tim Dackell, Rasmus Berntsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grästorps IK: 1-1-3

Mörrum: 2-1-2

Nästa match:

Grästorps IK: Tyringe SoSS, hemma, 7 november

Mörrum: Kungälvs IK, hemma, 7 november