Äntligen seger för Columbus mot Utah Mammoth

Columbus vann med 3–2 efter förlängning

Dmitrij Voronkov matchvinnare för Columbus

Toronto nästa för Utah Mammoth

Det blev fyra förluster i rad för Columbus i NHL. Men borta mot Utah Mammoth kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Delta Center slutade 2–3 (1–1, 1–1, 0–0, 0–1) efter förlängning.

Dmitrij Voronkov slog till 1.01 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Utah Mammoth–Columbus – mål för mål

Gästande Columbus startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 2.47 slog Mikael Pyyhtiae till efter förarbete av Danton Heinen och Ivan Provorov. Utah Mammoth kvitterade till 1–1 efter 16.20 när Jack McBain fick träff på pass av Clayton Keller och Nick Desimone.

Michail Sergatjov gav laget ledningen tidigt i andra perioden på passning från Clayton Keller och Nick Schmaltz. Efter 18.31 i andra perioden nätade Charlie Coyle framspelad av Adam Fantilli och Kirill Martjenko och kvitterade för Columbus.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

I förlängningen tog det 1.01 innan Columbus också avgjorde till 3–2. Matchvinnare för bortalaget blev Dmitrij Voronkov, framspelad av Zach Werenski och Kirill Martjenko.

Utah Mammoth har tre vinster och två förluster och 13–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Columbus har en vinst och fyra förluster och 12–21 i målskillnad.

Den 8 mars spelar lagen mot varandra på nytt, i Nationwide Arena.

Nästa gång lagen spelar i serien är onsdag 14 januari. Då möter Utah Mammoth Toronto i Delta Center 04.00. Columbus tar sig an Calgary hemma 01.00.

Utah Mammoth–Columbus 2–3 (1–1, 1–1, 0–0, 0–1)

NHL, Delta Center

Första perioden: 0–1 (2.47) Mikael Pyyhtiae (Danton Heinen, Ivan Provorov), 1–1 (16.20) Jack McBain (Clayton Keller, Nick Desimone).

Andra perioden: 2–1 (21.02) Michail Sergatjov (Clayton Keller, Nick Schmaltz), 2–2 (38.31) Charlie Coyle (Adam Fantilli, Kirill Martjenko).

Förlängning: 2–3 (61.01) Dmitrij Voronkov (Zach Werenski, Kirill Martjenko).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Utah Mammoth: 3-1-1

Columbus: 1-1-3

Nästa match:

Utah Mammoth: Toronto Maple Leafs, hemma, 14 januari 04.00

Columbus: Calgary Flames, hemma, 14 januari 01.00