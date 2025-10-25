Äntligen seger för Bäcken mot Hanhals

Bäcken segrade – 5–2 mot Hanhals

Matheus Adler med två mål för Bäcken

Fyra raka mål för Bäcken

Det blev fem förluster i rad för Bäcken i U20 region syd herr. Men hemma mot Hanhals kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Marconihallen slutade 5–2 (0–0, 2–2, 3–0).

Matheus Adler tvåmålsskytt för Bäcken

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Efter 3.45 i andra perioden gjorde Bäcken 1–0 genom Hampus Dalblad.

Love Klaveskjöld och Hugo Samuelsson såg till att Hanhals vände till ledning med 1–2.

Bäcken kvitterade till 2–2 genom Philippe Holm. I tredje perioden var det Bäcken som var starkast och gick från 2–2 till 5–2 genom två mål av Matheus Adler och ett mål av Viggo Rutgersson.

Matheus Adler gjorde två mål för Bäcken och spelade dessutom fram till ett mål.

Lagen möts igen 6 december i Kungsbacka Ishall.

I nästa match, tisdag 28 oktober möter Bäcken Kungälv hemma i Marconihallen 19.30 medan Hanhals spelar borta mot Helsingborg 19.15.

Bäcken–Hanhals 5–2 (0–0, 2–2, 3–0)

U20 region syd herr, Marconihallen

Andra perioden: 1–0 (23.45) Hampus Dalblad (Viggo Rutgersson, Melker Gyllenspetz Munro), 1–1 (25.24) Love Klaveskjöld (William Pettersson, Lukas Blomgren Dahl), 1–2 (28.59) Hugo Samuelsson (Jesper Mainardis, Jack Lansinger), 2–2 (39.18) Philippe Holm (Matheus Adler, Ville Westin).

Tredje perioden: 3–2 (40.32) Matheus Adler (Ville Westin, Philippe Holm), 4–2 (41.37) Viggo Rutgersson (Anton Jarkvist, Isak Sjöström), 5–2 (59.40) Matheus Adler (Liam Tsoi).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bäcken: 1-0-4

Hanhals: 4-0-1

Nästa match:

Bäcken: Kungälvs IK, hemma, 28 oktober

Hanhals: Helsingborg HC Ungdom, borta, 28 oktober