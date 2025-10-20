Äntligen kom första vinsten för Lycksele SK U18

Seger för Lycksele SK U18 med 9–0 mot Burträsk

Viktor Hedman gjorde två mål för Lycksele SK U18

Aaron Moberg matchvinnare för Lycksele SK U18

Lycksele SK U18 har haft det tufft i U18 division 1 norra A herr, men hemma mot Burträsk kom första segern, efter åtta spelade matcher. Lycksele SK U18 vann med 9–0 (2–0, 3–0, 4–0).

Viktor Hedman gjorde två mål för Lycksele SK U18

Lycksele SK U18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt fyra minuter. Även i andra perioden var Lycksele SK U18 starkast och gick från 2–0 till 5–0 genom mål av Viktor Hedman, Molle Munter och Elias Aljowi. Lycksele SK U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–0. Målen i sista perioden gjordes av Bror Söder Jonsson, Vidar Högberg, Eliaz Stenvall Holmlund och Nilas Söder Jonsson.

Viktor Hedman gjorde två mål för Lycksele SK U18 och spelade dessutom fram till ett mål och Nilas Söder Jonsson stod för ett mål och två assists.

Lycksele SK U18 stannar därmed på tionde plats och Burträsk sist, på elfte plats, i tabellen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 10 december i Isbjörnen.

Nästa motstånd för Lycksele SK U18 är Clemensnäs HC U18. Lagen möts onsdag 22 oktober 19.15 i Swoosh Arena. Burträsk tar sig an Haparanda borta lördag 25 oktober 15.00.

Lycksele SK U18–Burträsk 9–0 (2–0, 3–0, 4–0)

U18 division 1 norra A herr, Swoosh Arena

Första perioden: 1–0 (6.14) Aaron Moberg (Melvin Lindberg, Gabriel Bjuhr), 2–0 (10.09) Viktor Hedman (Nilas Söder Jonsson, Vidar Högberg).

Andra perioden: 3–0 (22.41) Viktor Hedman (Emil Stenman, Nilas Söder Jonsson), 4–0 (23.21) Molle Munter, 5–0 (38.37) Elias Aljowi (Edvin Murbäck, Albin Dahlberg).

Tredje perioden: 6–0 (41.35) Eliaz Stenvall Holmlund (Elias Aljowi), 7–0 (47.48) Vidar Högberg (Wilmer Wännberg), 8–0 (52.03) Bror Söder Jonsson (Edvin Murbäck, Fabian Vernersson), 9–0 (58.38) Nilas Söder Jonsson (Viktor Hedman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lycksele SK U18: 1-1-3

Burträsk: 0-1-4

Nästa match:

Lycksele SK U18: Clemensnäs HC div 1, hemma, 22 oktober

Burträsk: HaparandaTornio UHC, borta, 25 oktober