Äntligen kom första vinsten för HV 71

Seger för HV 71 med 2–1 mot Leksand

Hugo Fransson matchvinnare för HV 71

Leksands andra raka förlust

HV 71 har haft det tufft i SHL, men hemma mot Leksand kom första segern, efter sju spelade matcher. HV 71 vann med 2–1 (0–0, 1–1, 1–0).

HV 71–Leksand – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. HV 71 gjorde 1–0 genom Jonathan Ang efter 3.33 i andra perioden.

Leksand kvitterade till 1–1 genom Oskar Lang efter 19.14 av perioden. 8.12 in i tredje perioden nätade HV 71:s Hugo Fransson framspelad av Isac Brännström och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 2–1.

Båda lagen har nu en seger och fyra förluster på de senaste fem matcherna, HV 71 med 8–14 och Leksand med 14–20 i målskillnad. Förlusten var Leksands andra uddamålsförlust.

Torsdag 2 oktober 19.00 möter HV 71 Färjestad hemma i Husqvarna Garden medan Leksand spelar borta mot Växjö.

HV 71–Leksand 2–1 (0–0, 1–1, 1–0)

SHL, Husqvarna Garden

Andra perioden: 1–0 (23.33) Jonathan Ang (Aleksi Heponiemi), 1–1 (39.14) Oskar Lang (Michael Lindqvist).

Tredje perioden: 2–1 (48.12) Hugo Fransson (Isac Brännström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 1-0-4

Leksand: 1-1-3

Nästa match:

HV 71: Färjestads BK, hemma, 2 oktober

Leksand: Växjö Lakers HC, borta, 2 oktober