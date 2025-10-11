Äntligen kom första segern för Tegs SK J18

Tegs SK J18 segrade – 5–2 mot Nälden/Östersund J18

Alfred Backman matchvinnare för Tegs SK J18

Tegs SK J18 nu tionde, Nälden/Östersund J18 på nionde plats

Tegs SK J18 har haft det tufft i U18 division 1 norra B herr, men hemma mot Nälden/Östersund J18 kom första segern, efter sju spelade matcher. Tegs SK J18 vann med 5–2 (1–1, 1–1, 3–0).

Umeå Hockeyklubb nästa för Tegs SK J18

Första perioden var jämn. Nälden/Östersund J18 inledde bäst och tog ledningen genom Anton Hemå efter 15.33, men Tegs SK J18 kvitterade genom Neo Lönnebrink bara en minut senare. Tegs SK J18 tog ledningen med 2–1 genom Alex Holmström efter 17.51 i andra perioden.

Nälden/Östersund J18 gjorde 2–2 genom Jomi Laakkonen efter 19.48 av perioden. I tredje perioden var det Tegs SK J18 som var vassast och gick från 2–2 till 5–2 genom mål av Alfred Backman, Alex Lundmark och Axel Norberg.

Neo Lönnebrink och Axel Norberg gjorde ett mål och två assist var för Tegs SK J18.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Tegs SK J18 på tionde plats och Nälden/Östersund J18 på nionde plats.

Den 15 november tar lagen sig an varandra igen, då i Näskotthallen.

I nästa match möter Tegs SK J18 Umeå Hockeyklubb borta på onsdag 15 oktober 20.00. Nälden/Östersund J18 möter Svedjeholmen/KB65 söndag 12 oktober 12.00 borta.

Tegs SK J18–Nälden/Östersund J18 5–2 (1–1, 1–1, 3–0)

U18 division 1 norra B herr, Visionite Arena

Första perioden: 0–1 (15.33) Anton Hemå (Henrik Jonsson, Jomi Laakkonen), 1–1 (16.51) Neo Lönnebrink (Axel Norberg).

Andra perioden: 2–1 (37.51) Alex Holmström (Neo Lönnebrink, Axel Norberg), 2–2 (39.48) Jomi Laakkonen (Elias Häggblad).

Tredje perioden: 3–2 (43.52) Alfred Backman (Isak Nordin, Alex Lundmark), 4–2 (49.18) Alex Lundmark (Alfred Backman, Algot Hägglund), 5–2 (57.25) Axel Norberg (Neo Lönnebrink).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tegs SK J18: 1-0-4

Nälden/Östersund J18: 1-0-4

Nästa match:

Tegs SK J18: Umeå Hockey Klubb, borta, 15 oktober

Nälden/Östersund J18: Svedjeholmens IF/KB65 HK, borta, 12 oktober