Anthony Beauvillier matchhjälte när Washington vann mot NY Rangers
- Washington vann med 1–0 mot NY Rangers
- Anthony Beauvillier matchvinnare för Washington
- Andra raka segern för Washington
Det blev seger för Washington borta mot NY Rangers i NHL. Matchen slutade 1-0, matchens enda mål kom i andra perioden. Tredje perioden blev mållös. Matchhjälte för Washington blev Anthony Beauvillier som gjorde målet.
NY Rangers–Washington – mål för mål
Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Washington med 3–2.
På onsdag 15 oktober 01.00 spelar NY Rangers hemma mot Edmonton och Washington hemma mot Tampa Bay.
NY Rangers–Washington 0–1 (0–0, 0–1, 0–0)
NHL, Madison Square Garden
Andra perioden: 0–1 (33.49) Anthony Beauvillier (Alex Ovechkin, Declan Chisholm).
Nästa match:
NY Rangers: Edmonton Oilers, hemma, 15 oktober
Washington: Tampa Bay Lightning, hemma, 15 oktober
