Anthony Beauvillier matchhjälte när Washington vann mot NY Rangers

Washington vann med 1–0 mot NY Rangers

Anthony Beauvillier matchvinnare för Washington

Andra raka segern för Washington

Det blev seger för Washington borta mot NY Rangers i NHL. Matchen slutade 1-0, matchens enda mål kom i andra perioden. Tredje perioden blev mållös. Matchhjälte för Washington blev Anthony Beauvillier som gjorde målet.

NY Rangers–Washington – mål för mål

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Washington med 3–2.

På onsdag 15 oktober 01.00 spelar NY Rangers hemma mot Edmonton och Washington hemma mot Tampa Bay.

NY Rangers–Washington 0–1 (0–0, 0–1, 0–0)

NHL, Madison Square Garden

Andra perioden: 0–1 (33.49) Anthony Beauvillier (Alex Ovechkin, Declan Chisholm).

Nästa match:

NY Rangers: Edmonton Oilers, hemma, 15 oktober

Washington: Tampa Bay Lightning, hemma, 15 oktober