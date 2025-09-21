Ånge utklassade ÖSK/Ö-vik J18 på hemmaplan

Ånge vann med 8–0 mot ÖSK/Ö-vik J18

Olle Edler matchvinnare för Ånge

Andra raka segern för Ånge

Ånge dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot ÖSK/Ö-vik J18 i U18 division 1 norra B herr med hela 8–0 (3–0, 1–0, 4–0).

– Kul att få med många målskyttar i protokollet och Niemi gör en kanonmatch i målet och håller nollan igen, kommenterade Ånges tränare Mikael Häggblom efter matchen.

Ånge har startat med två raka segrar, efter 2–0 mot Nälden/Östersund J18 i premiären.

Ånge–ÖSK/Ö-vik J18 – mål för mål

Ånge stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 6.53 i mitten av perioden. Efter 16.58 i andra perioden slog Olle Edler till på nytt, framspelad av Albin Käck och gjorde 4–0. Ånge fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–0. Målen i sista perioden gjordes av Matej Vyhnicka, som gjorde två mål, Simon Richardsson och Nico Desenbekowitsch.

Den 1 november tar lagen sig an varandra igen, då i Bjästa Ishall.

Nästa motstånd för Ånge är Njurunda. Lagen möts torsdag 25 september 19.30 i Modin & Zetterberg Hallen. ÖSK/Ö-vik J18 tar sig an Sollefteå hemma onsdag 24 september 19.45.

Ånge–ÖSK/Ö-vik J18 8–0 (3–0, 1–0, 4–0)

U18 division 1 norra B herr, Kastbergshallen

Första perioden: 1–0 (8.15) Olle Edler (Simon Richardsson, Isak Viberg), 2–0 (14.38) Hampus Häggblom (Nico Desenbekowitsch), 3–0 (15.08) Elton Mattsson.

Andra perioden: 4–0 (36.58) Olle Edler (Albin Käck).

Tredje perioden: 5–0 (44.12) Nico Desenbekowitsch (Albin Käck, Isak Viberg), 6–0 (44.54) Simon Richardsson (Hampus Häggblom), 7–0 (52.26) Matej Vyhnicka, 8–0 (58.06) Matej Vyhnicka (Casey Hooker-Owén).

Nästa match:

Ånge: Njurunda SK, borta, 25 september

ÖSK/Ö-vik J18: Sollefteå HK, hemma, 24 september