Ånge U18 vann stort senast – nu tog ÖSK/Ö-vik U18 revansch

ÖSK/Ö-vik U18 vann med 3–0 mot Ånge U18

Valter Norman med två mål för ÖSK/Ö-vik U18

Jonas Hedlund avgjorde för ÖSK/Ö-vik U18

Det var ombytta roller när ÖSK/Ö-vik U18 tog emot Ånge U18 i Bjästa Ishall på lördagen. ÖSK/Ö-vik U18 vann matchen i U18 division 1 norra B herr med 3–0 (2–0, 1–0, 0–0). I lagens senaste möte såg det annorlunda ut, då vann Ånge U18 med hela 8–0.

Ånge U18:s tränare Rikard Andersson tyckte till om matchen:

– Vi gör 3st misstag i egen zon som de skickligt utnyttjar och vi behöver också bli bättre på att utnyttja de chanser vi skapar (43 skott på mål).

Det här var första gången den här säsongen som ÖSK/Ö-vik U18:s målvakter höll nollan.

Valter Norman tvåmålsskytt för ÖSK/Ö-vik U18

ÖSK/Ö-vik U18 tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara två minuter. Efter 12.20 i andra perioden gjorde Valter Norman också 3–0 framspelad av Joar Westberg och Theo Åström. Tredje perioden blev mållös och ÖSK/Ö-vik U18 höll i sin 3–0-ledning och vann.

Säsongens första möte lagen emellan vann Ånge IK med 8–0.

Måndag 3 november 19.30 spelar ÖSK/Ö-vik U18 borta mot Sollefteå U18. Ånge U18 möter Tegs SK U18 borta lördag 8 november 16.00.

ÖSK/Ö-vik U18–Ånge U18 3–0 (2–0, 1–0, 0–0)

U18 division 1 norra B herr, Bjästa Ishall

Första perioden: 1–0 (1.12) Jonas Hedlund (Leo Alenius), 2–0 (3.24) Valter Norman (Theo Åström, Joar Westberg).

Andra perioden: 3–0 (32.20) Valter Norman (Joar Westberg, Theo Åström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

ÖSK/Ö-vik U18: 2-0-3

Ånge U18: 2-0-3

Nästa match:

ÖSK/Ö-vik U18: Sollefteå HK, borta, 3 november

Ånge U18: Tegs SK Hockey Ungdom, borta, 8 november