Ånge U18 vann mot Tegs SK U18 – efter mål av Artem Gunko

Ånge U18 segrade – 1–0 efter förlängning

Artem Gunko avgjorde för Ånge U18

Andra raka segern för Ånge U18

Ånge U18 vann med 1–0 på hemmaplan mot Tegs SK U18 i U18 division 1 norra B herr. Matchens enda mål gjorde Artem Gunko, inskickat först i förlängningen.

– Det blir en otroligt jämn match. Stark insats återigen av vår målvakt. Vi vinner rättvist på övertid sätt till matchens utveckling, tyckte Ånge U18:s tränare Rikard Andersson, efter matchen.

Ånge U18–Tegs SK U18 – mål för mål

Ånge U18 har tre segrar och två förluster och 11–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tegs SK U18 har en vinst och fyra förluster och 10–28 i målskillnad. Det här var Ånge U18:s andra uddamålsseger den här säsongen.

Den 8 november möts lagen återigen.

I nästa omgång har Ånge U18 ÖSK/Ö-vik U18 borta i Bjästa Ishall, lördag 1 november 16.00. Tegs SK U18 spelar borta mot Njurunda U18 söndag 26 oktober 13.00.

Ånge U18–Tegs SK U18 1–0 (0–0, 0–0, 0–0, 1–0)

U18 division 1 norra B herr, Kastbergshallen

Förlängning: 1–0 (60.52) Artem Gunko.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ånge U18: 3-0-2

Tegs SK U18: 1-1-3

Nästa match:

Ånge U18: ÖSK HK/Örnsköldsvik HF, borta, 1 november

Tegs SK U18: Njurunda SK, borta, 26 oktober