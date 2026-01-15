Ånge U18 övertygade hemma mot AIK-Hockey Härnösand U18

Ånge U18 segrade – 6–1 mot AIK-Hockey Härnösand U18

Walther Stoltz matchvinnare för Ånge U18

Andra förlusten i rad för AIK-Hockey Härnösand U18

Ånge U18 vann enkelt mot AIK-Hockey Härnösand U18 på hemmaplan i Kastbergshallen i U18 division 1 norra B fortsättning herr. Ånge U18 gjorde tog en ny storseger och gjorde sex mål. Matchen vanns med 6–1 (0–0, 4–1, 2–0).

– Efter en trevande första period börjar vi att spela pucken och jobba för varandra, en bra laginsats medför vinst idag, kommenterade Ånge U18:s tränare Rikard Andersson.

Sollefteå U18 nästa för Ånge U18

Den första perioden slutade 0–0.

Ånge U18 hade övertaget i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.16 genom Alexander Nordström och gick upp till 2–0 innan AIK-Hockey Härnösand U18 svarade.

Innan perioden var över hade Ånge U18 ryckt åt sig ledningen med 4–1.

4.59 in i tredje perioden slog Albin Käck till framspelad av Walther Stoltz och ökade ledningen. Efter 15.21 nätade Albin Käck återigen och ökade ledningen för Ånge U18.

Ånge U18:s Casey Hooker-Owén hade tre assists och Walther Stoltz stod för två mål och ett assist.

Ånge U18 har nu tre poäng efter tre spelade matcher medan AIK-Hockey Härnösand U18 är utan poäng efter två matcher.

Lagens första möte för säsongen vann Ånge med 5–3.

I nästa match möter Ånge U18 Sollefteå U18 hemma på måndag 19 januari 19.30. AIK-Hockey Härnösand U18 möter Tegs SK U18 söndag 18 januari 14.30 borta.

Ånge U18–AIK-Hockey Härnösand U18 6–1 (0–0, 4–1, 2–0)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Kastbergshallen

Andra perioden: 1–0 (20.16) Alexander Nordström (Casey Hooker-Owén, Olle Edler), 2–0 (21.18) Walther Stoltz (Casey Hooker-Owén), 2–1 (21.35) Vladislavs Martukans, 3–1 (29.09) Alexander Nordström (Elton Mattsson), 4–1 (37.12) Walther Stoltz (Olle Edler, Casey Hooker-Owén).

Tredje perioden: 5–1 (44.59) Albin Käck (Walther Stoltz), 6–1 (55.21) Albin Käck.

Nästa match:

Ånge U18: Sollefteå HK, hemma, 19 januari 19.30

AIK-Hockey Härnösand U18: Tegs SK Hockey Ungdom, borta, 18 januari 14.30