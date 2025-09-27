Andre Franz tremålskytt i Oskarshamns seger mot Jonstorp

Oskarshamn vann med 5–0 mot Jonstorp

Andre Franz med tre mål för Oskarshamn

Kevin Du Rietz avgjorde för Oskarshamn

Andre Franz stod för ett hattrick när Oskarshamn besegrade Jonstorp på bortaplan med 5–0 (1–0, 4–0, 0–0) i U20 region syd herr.

– Först och främst en skön seger. Första perioden är det lite premiärnerver samtidigt som Jonstorp var extremt taggade. Jonstorp trycker på och vi får spela mycket i egen zon men reder ut det bra. I slutet av perioden lyckas vi få till en farlig målchans i ett powerplay och gör ett noll. Efter det tar vi över matchen. Andra perioden är vi jättebra. Alla släpper ner axlarna och går ur och bara kör och vi går ifrån till 5–0. Tredje är en halvdålig period från båda lagen med mycket utvisningar. Vi lyckas hålla tätt bakåt och matchen slutar 5–0. En klart godkänd premiärmatch. Nu blickar vi framåt mot hemmapremiären på tisdag. Andrés kedja gör en kanonmatch allihop. Sen såklart sjukt kul för André att få göra ett hattrick, kommenterade Oskarshamns tränare Kalle Linnsand.

Oskarshamns Andre Franz tremålsskytt

Oskarshamn tog ledningen efter 16.48, genom Kevin Du Rietz assisterad av Daniel Rödnes och Isak Öman. Även i andra perioden var Oskarshamn starkast och gick från 0–1 till 0–5 genom tre mål av Andre Franz och ett mål av Viggo Söderberg. Tredje perioden blev mållös, och Oskarshamn höll i sin 5–0-ledning och vann.

Andre Franz gjorde tre mål för Oskarshamn.

Lagen möts på nytt i Be-Ge Hockey Center den 8 november.

I nästa match, tisdag 30 september, har Jonstorp Helsingborg borta i Olympiarinken 19.15, medan Oskarshamn spelar hemma mot IF Troja-Ljungby 19.40.

Jonstorp–Oskarshamn 0–5 (0–1, 0–4, 0–0)

U20 region syd herr, Jonstorps Ishall

Första perioden: 0–1 (16.48) Kevin Du Rietz (Daniel Rödnes, Isak Öman).

Andra perioden: 0–2 (21.47) Andre Franz (Kevin Du Rietz, Melker Vidsäter), 0–3 (36.22) Viggo Söderberg (Albin Larsson), 0–4 (37.37) Andre Franz (Melker Vidsäter, Joel Janhonen), 0–5 (39.33) Andre Franz (Axel Stjernlöf, Joel Janhonen).

Nästa match:

Jonstorp: Helsingborg HC Ungdom, borta, 30 september

Oskarshamn: IF Troja-Ljungby, hemma, 30 september