Andre Franz låg bakom segern för Oskarshamn mot Helsingborg

Oskarshamn-seger med 5–1 mot Helsingborg

Oskarshamns Andre Franz tremålsskytt

Tredje raka segern för Oskarshamn

Ett hattrick stod Oskarshamns Andre Franz för i matchen mot Helsingborg i U20 region syd herr. Oskarshamn vann på bortaplan med 5–1 (0–0, 2–0, 3–1).

– Borta mot Helsingborg är en tuff match på förhand. Vi kommer ut rätt svagt första tio minutrarna, men tar sedan över matchen. Andra perioden är bättre överlag och vi får in två puckar och kan gå in med en skön känsla inför tredje. Det är inte långvarigt då Helsingborg får in 2–1 redan efter 13 sekunder. Då tar grabbarna tag i matchen på ett jättebra sätt och vi för spelet resten av perioden, tyckte Oskarshamns tränare Kalle Linnsand, efter matchen.

Andre Franz tremålsskytt för Oskarshamn

Den första perioden slutade 0–0. 2.12 in i andra perioden gjorde Oskarshamn 1–0 genom Alex Ljung assisterad av Alfred Göransson och Albin Larsson.

Efter 11.55 i andra perioden slog Andre Franz till framspelad av Melker Vidsäter och Isak Öman och gjorde 0–2.

Helsingborg reducerade dock till 1–2 genom Linus Leandersson tidigt i tredje perioden av perioden.

Oskarshamn stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 1–2 till 1–5. Oskarshamn tog därmed en klar seger.

Andre Franz gjorde tre mål för Oskarshamn.

Efter tre matcher har Helsingborg nu sex poäng och Oskarshamn har nio poäng.

Lagen möts igen 15 november i Be-Ge Hockey Center.

Nästa gång lagen spelar i serien är tisdag 7 oktober. Då möter Helsingborg Tingsryd J20 i Dackehallen 19.15. Oskarshamn tar sig an Hanhals hemma 19.40.

Helsingborg–Oskarshamn 1–5 (0–0, 0–2, 1–3)

U20 region syd herr, Olympiarinken

Andra perioden: 0–1 (22.12) Alex Ljung (Alfred Göransson, Albin Larsson), 0–2 (31.55) Andre Franz (Melker Vidsäter, Isak Öman).

Tredje perioden: 1–2 (40.17) Linus Leandersson (Lukas Zanders, Arvid Berlin), 1–3 (43.19) Andre Franz (Melker Vidsäter), 1–4 (57.54) Andre Franz, 1–5 (58.32) Alex Ljung (Mio Svanberg, Alfred Göransson).

Nästa match:

Helsingborg: Tingsryds AIF Utv, borta, 7 oktober

Oskarshamn: Hanhals IF, hemma, 7 oktober