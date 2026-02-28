Anaheim Ducks vann trots tvåmålsunderläge i tredje perioden

Anaheim Ducks vann med 5–4 efter förlängning

Anaheim Ducks fjärde seger på de senaste fem matcherna

Chris Kreider matchvinnare för Anaheim Ducks

Det såg länge tungt ut för Anaheim Ducks i matchen med Winnipeg i NHL i Honda Center, eftersom Winnipeg som ledde med 3–1 i början av tredje perioden. Men Anaheim Ducks vände och vann lördagens match med 5–4 (0–1, 1–1, 3–2, 1–0) efter förlängning.

Chris Kreider slog till 4.45 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 5–4-mål.

I och med detta har Anaheim Ducks fyra raka segrar i NHL och har sju raka segrar på hemmaplan.

Calgary nästa för Anaheim Ducks

Alex Iafallo gjorde 1–0 till Winnipeg efter bara 1.24 framspelad av Cole Perfetti och Dylan Samberg.

Efter 2.25 i andra perioden nätade Gabriel Vilardi på pass av Kyle Connor och Logan Stanley och gjorde 0–2. Anaheim Ducks Jacob Trouba gjorde 1–2 efter 19.19.

I tredje perioden gick Winnipeg upp i en 3–1-ledning med 18.33 kvar att spela. Men Anaheim Ducks vände matchen och vann med 5–4. Det matchvinnande 5–4-målet gjorde Chris Kreider med 15.15 kvar att spela av matchen.

Stor matchhjälte för Anaheim Ducks blev Chris Kreider som 4.45 in i förlängningen satte det avgörande 5–4-målet.

Säsongens första möte lagen emellan vann Anaheim med 4–1.

Anaheim Ducks tar sig an Calgary i nästa match hemma måndag 2 mars 02.00. Winnipeg möter San Jose borta söndag 1 mars 22.00.

Anaheim Ducks–Winnipeg 5–4 (0–1, 1–1, 3–2, 1–0)

NHL, Honda Center

Första perioden: 0–1 (1.24) Alex Iafallo (Cole Perfetti, Dylan Samberg).

Andra perioden: 0–2 (22.25) Gabriel Vilardi (Kyle Connor, Logan Stanley), 1–2 (39.19) Jacob Trouba.

Tredje perioden: 1–3 (41.27) Elias Salomonsson (Adam Lowry, Alex Iafallo), 2–3 (46.32) Leo Carlsson (Jackson Lacombe, Beckett Sennecke), 3–3 (49.59) Pavel Mintjukov (Beckett Sennecke, Drew Helleson), 4–3 (56.48) Ryan Poehling (Alex Killorn, Pavel Mintjukov), 4–4 (58.38) Kyle Connor (Cole Perfetti, Logan Stanley).

Förlängning: 5–4 (64.45) Chris Kreider.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Anaheim Ducks: 4-0-1

Winnipeg: 2-2-1

Nästa match:

Anaheim Ducks: Calgary Flames, hemma, 2 mars 02.00

Winnipeg: San Jose Sharks, borta, 1 mars 22.00