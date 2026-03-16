Anaheim Ducks ny etta i Atlantic division efter 4–3 mot Montreal

Leo Carlsson med två mål för Anaheim Ducks

Det blev 4–3 (1–0, 2–3, 1–0) borta när Anaheim Ducks vände och vann mot Montreal i måndagens match. Därmed är laget ny etta i Atlantic division – en poäng före Vegas – efter 66 spelade matcher. Montreal ligger på tredje plats i Atlantic division.

Cutter Gauthier slog till 17.30 in i tredje perioden och blev matchhjälte med sitt 4–3-mål.

Leo Carlsson gjorde 1–0 till Anaheim Ducks efter sju minuter på passning från Chris Kreider och Troy Terry.

I andra perioden var det i stället Montreal som hade övertaget. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 3–3.

17.30 in i tredje perioden nätade Anaheim Ducks Cutter Gauthier på pass av Jeffrey Truchon-Viel och Ryan Poehling och avgjorde matchen.

Troy Terry gjorde ett mål för Anaheim Ducks och spelade fram till två mål och Leo Carlsson stod för tre poäng, varav två mål.

När lagen möttes senast vann Anaheim med 6–5 efter avgörande på straffar.

Anaheim Ducks tar sig an Philadelphia hemma torsdag 19 mars 03.00.

Montreal–Anaheim Ducks 3–4 (0–1, 3–2, 0–1)

NHL, Bell Centre

Första perioden: 0–1 (7.46) Leo Carlsson (Chris Kreider, Troy Terry).

Andra perioden: 0–2 (20.27) Leo Carlsson (Jackson Lacombe, Troy Terry), 1–2 (21.33) Alex Newhook (Lane Hutson), 2–2 (22.33) Cole Caufield (Noah Dobson, Nick Suzuki), 3–2 (33.06) Nick Suzuki (Juraj Slafkovsky, Josh Anderson), 3–3 (35.39) Troy Terry (Chris Kreider, Leo Carlsson).

Tredje perioden: 3–4 (57.30) Cutter Gauthier (Jeffrey Truchon-Viel, Ryan Poehling).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Montreal: 3-0-2

Anaheim Ducks: 2-0-3

