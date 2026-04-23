Anaheim Ducks kvitterade i konferenskvartsfinalen i Stanley Cup

Anaheim Ducks-seger med 6–4 mot Edmonton

Cutter Gauthier avgjorde för Anaheim Ducks

Tre mål för Anaheim Ducks utan svar

Anaheim Ducks segrade på bortaplan och utjämnade till 1-1 i matchserien mot Edmonton i konferenskvartsfinalen i Stanley Cup. Matchen slutade 6–4 (1–1, 3–2, 2–1).

Edmonton–Anaheim Ducks – mål för mål

Edmonton tog ledningen efter 8.58 genom Leon Draisaitl med assist av Vasilij Podkolzin och Jake Walman. Anaheim Ducks kvitterade till 1–1 efter 12.48 när Cutter Gauthier fick träff assisterad av Alex Killorn.

Anaheim Ducks dominerade i andra perioden. Laget vann perioden.

13.51 in i tredje perioden satte Joshua Samanski pucken på pass av Jack Roslovic och Matthew Savoie och kvitterade. 15.08 in i perioden slog Cutter Gauthier till på nytt och gav laget ledningen. Ryan Poehling stod för målet när laget punkterade matchen med ett 4–6-mål med 1.10 kvar att spela framspelad av Jacob Trouba och Jackson LaCombe. Det fastställde slutresultatet till 4–6.

Anaheim Ducks Jackson LaCombe hade tre assists, Alex Killorn stod för tre poäng, varav ett mål och Cutter Gauthier gjorde två mål och spelade fram till ett mål.

Nästa match spelas på lördag 04.00 i Honda Center.

Edmonton–Anaheim Ducks 4–6 (1–1, 2–3, 1–2)

Konferenskvartsfinalen i Stanley Cup, Rogers Place

Första perioden: 1–0 (8.58) Leon Draisaitl (Vasilij Podkolzin, Jake Walman), 1–1 (12.48) Cutter Gauthier (Alex Killorn).

Andra perioden: 1–2 (22.44) Jacob Trouba (Jackson LaCombe, Troy Terry), 1–3 (25.35) Alex Killorn (Cutter Gauthier, Jackson LaCombe), 2–3 (31.46) Connor Murphy (Leon Draisaitl, Kasperi Kapanen), 2–4 (35.50) Ryan Poehling (Alex Killorn), 3–4 (37.48) Zach Hyman (Mattias Ekholm, Ryan Nugent-Hopkins).

Tredje perioden: 4–4 (53.51) Joshua Samanski (Jack Roslovic, Matthew Savoie), 4–5 (55.08) Cutter Gauthier, 4–6 (58.50) Ryan Poehling (Jacob Trouba, Jackson LaCombe).

Ställning i serien: Edmonton–Anaheim Ducks 1–1

Nästa match:

25 april, 04.00, Anaheim Ducks–Edmonton, i Honda Center