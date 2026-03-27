Anaheim Ducks fortsätter segersviten mot Calgary

Anaheim Ducks-seger med 3–2 efter förlängning

Anaheim Ducks femte seger på de senaste sex matcherna

Mikael Granlund tremålsskytt för Anaheim Ducks

Anaheim Ducks har haft det lätt mot Calgary i NHL. Och på fredagen vann Anaheim Ducks på nytt – den här gången med 3–2 (0–0, 1–1, 1–1, 1–0) efter förlängning borta i Scotiabank Saddledome. Det var Anaheim Ducks fjärde raka seger mot Calgary.

Mikael Granlund stod för Anaheim Ducks avgörande mål 4.59 in i förlängningen.

Efter fyra segrar i rad för Calgary tog det stopp. Anaheim Ducks tog i stället fjärde segern i rad.

Calgary–Anaheim Ducks – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

1.06 in i andra perioden spräckte Calgary nollan genom Blake Coleman med assist av Joel Farabee och Olli Määttä. Anaheim Ducks kvitterade till 1–1 redan efter efter 3.07 i andra perioden genom Mikael Granlund.

7.46 in i tredje perioden satte Matvei Gridin pucken framspelad av Olli Määttä och Matt Coronato och gav laget ledningen. 16.27 in i perioden slog Mikael Granlund till återigen på pass av Leo Carlsson och John Carlson och kvitterade.

Matchvinnare för bortalaget Anaheim Ducks 4.59 in i förlängningen blev Mikael Granlund med det avgörande förlängningsmålet.

Mikael Granlund gjorde tre mål för Anaheim Ducks.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Anaheim Ducks vunnit.

I nästa omgång har Calgary Vancouver hemma i Scotiabank Saddledome, söndag 29 mars 04.00. Anaheim Ducks spelar borta mot Edmonton lördag 28 mars 20.30.

Calgary–Anaheim Ducks 2–3 (0–0, 1–1, 1–1, 0–1)

NHL, Scotiabank Saddledome

Andra perioden: 1–0 (21.06) Blake Coleman (Joel Farabee, Olli Määttä), 1–1 (23.07) Mikael Granlund.

Tredje perioden: 2–1 (47.46) Matvei Gridin (Olli Määttä, Matt Coronato), 2–2 (56.27) Mikael Granlund (Leo Carlsson, John Carlson).

Förlängning: 2–3 (64.59) Mikael Granlund (John Carlson, Cutter Gauthier).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Calgary: 4-1-0

Anaheim Ducks: 4-1-0

Nästa match:

Calgary: Vancouver Canucks, hemma, 29 mars 04.00

Anaheim Ducks: Edmonton Oilers, borta, 28 mars 20.30