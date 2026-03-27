Anaheim Ducks fortsätter segersviten mot Calgary
- Anaheim Ducks-seger med 3–2 efter förlängning
- Anaheim Ducks femte seger på de senaste sex matcherna
- Mikael Granlund tremålsskytt för Anaheim Ducks
Anaheim Ducks har haft det lätt mot Calgary i NHL. Och på fredagen vann Anaheim Ducks på nytt – den här gången med 3–2 (0–0, 1–1, 1–1, 1–0) efter förlängning borta i Scotiabank Saddledome. Det var Anaheim Ducks fjärde raka seger mot Calgary.
Mikael Granlund stod för Anaheim Ducks avgörande mål 4.59 in i förlängningen.
Efter fyra segrar i rad för Calgary tog det stopp. Anaheim Ducks tog i stället fjärde segern i rad.
Calgary–Anaheim Ducks – mål för mål
Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.
1.06 in i andra perioden spräckte Calgary nollan genom Blake Coleman med assist av Joel Farabee och Olli Määttä. Anaheim Ducks kvitterade till 1–1 redan efter efter 3.07 i andra perioden genom Mikael Granlund.
7.46 in i tredje perioden satte Matvei Gridin pucken framspelad av Olli Määttä och Matt Coronato och gav laget ledningen. 16.27 in i perioden slog Mikael Granlund till återigen på pass av Leo Carlsson och John Carlson och kvitterade.
Matchvinnare för bortalaget Anaheim Ducks 4.59 in i förlängningen blev Mikael Granlund med det avgörande förlängningsmålet.
Mikael Granlund gjorde tre mål för Anaheim Ducks.
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Anaheim Ducks vunnit.
I nästa omgång har Calgary Vancouver hemma i Scotiabank Saddledome, söndag 29 mars 04.00. Anaheim Ducks spelar borta mot Edmonton lördag 28 mars 20.30.
Calgary–Anaheim Ducks 2–3 (0–0, 1–1, 1–1, 0–1)
NHL, Scotiabank Saddledome
Andra perioden: 1–0 (21.06) Blake Coleman (Joel Farabee, Olli Määttä), 1–1 (23.07) Mikael Granlund.
Tredje perioden: 2–1 (47.46) Matvei Gridin (Olli Määttä, Matt Coronato), 2–2 (56.27) Mikael Granlund (Leo Carlsson, John Carlson).
Förlängning: 2–3 (64.59) Mikael Granlund (John Carlson, Cutter Gauthier).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Calgary: 4-1-0
Anaheim Ducks: 4-1-0
Nästa match:
Calgary: Vancouver Canucks, hemma, 29 mars 04.00
Anaheim Ducks: Edmonton Oilers, borta, 28 mars 20.30
