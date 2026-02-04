Anaheim Ducks besegrade Seattle på hemmaplan

Anaheim Ducks vann med 4–2 mot Seattle

Anaheim Ducks åttonde seger på de senaste tio matcherna

Alex Killorn avgjorde för Anaheim Ducks

Anaheim Ducks vann på hemmaplan mot Seattle i NHL. Matchen på onsdagen slutade 4–2 (0–0, 2–0, 2–2).

Segern var Anaheim Ducks åttonde på de senaste tio matcherna, och femte hemmasegern i rad.

Edmonton nästa för Anaheim Ducks

Den första perioden slutade mållös.

4.01 in i andra perioden gjorde Anaheim Ducks 1–0 genom Cutter Gauthier med assist av Jackson Lacombe och Mikael Granlund. Efter 19.27 i andra perioden slog Jacob Trouba till på pass av Jansen Harkins och Ryan Poehling och gjorde 2–0.

Anaheim Ducks gjorde två mål i tredje perioden och gick från 2–0 till 4–0, målen av Alex Killorn och Ross Johnston. De 13 minuterna blev direkt matchavgörande.

Jordan Eberle och Shane Wright reducerade förvisso men närmare än 4–2 kom inte Seattle. Anaheim Ducks tog därmed en stabil seger.

Det här betyder att Anaheim Ducks ligger kvar på tredje plats i Pacific division och Seattle på fjärde plats.

Det här var fjärde mötet mellan Anaheim Ducks och Seattle den här säsongen. Seattle Kraken vann de två första mötena. Anaheim Ducks vann senast lagen möttes.

Nästa motstånd för Anaheim Ducks är Edmonton. Lagen möts torsdag 26 februari 04.30 i Honda Center. Seattle tar sig an Los Angeles borta torsdag 5 februari 04.00.

Anaheim Ducks–Seattle 4–2 (0–0, 2–0, 2–2)

NHL, Honda Center

Andra perioden: 1–0 (24.01) Cutter Gauthier (Jackson Lacombe, Mikael Granlund), 2–0 (39.27) Jacob Trouba (Jansen Harkins, Ryan Poehling).

Tredje perioden: 3–0 (40.24) Alex Killorn (Jackson Lacombe, Ian Moore), 4–0 (53.54) Ross Johnston (Jansen Harkins), 4–1 (55.31) Jordan Eberle (Jared Mccann, Vince Dunn), 4–2 (57.29) Shane Wright (Tye Kartye).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Anaheim Ducks: 3-0-2

Seattle: 4-0-1

Nästa match:

Anaheim Ducks: Edmonton Oilers, hemma, 26 februari 04.30

Seattle: Los Angeles Kings, borta, 5 februari 04.00