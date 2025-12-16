Anaheim Ducks besegrade NY Rangers – är etta i Pacific division

Seger för Anaheim Ducks med 4–1 mot NY Rangers

Cutter Gauthier gjorde två mål för Anaheim Ducks

Seger nummer 20 för Anaheim Ducks

Pacific division har ett nytt lag i topp: Anaheim Ducks. Laget mötte NY Rangers borta, i Madison Square Garden, på tisdagen och vann med 4–1 (0–0, 1–1, 3–0). Anaheim Ducks ligger på samma poäng som Vegas i tabellen. Vegas har dock två matcher mindre spelade. Efter tisdagens match i Madison Square Garden ligger NY Rangers på sjunde plats i Metropolitan division.

Cutter Gauthier med två mål för Anaheim Ducks

Den första perioden slutade mållös.

Det var först 7.18 in i andra perioden som Anaheim Ducks tog ledningen genom Jackson Lacombe på pass av Ryan Poehling och Jacob Trouba.

Efter 16.18 i andra perioden nätade Matthew Robertson framspelad av Artemij Panarin och Alexis Lafreniere och kvitterade för NY Rangers.

I tredje perioden var det Anaheim Ducks som spelade bäst och gick från 1–1 till 1–4 genom två mål av Cutter Gauthier och ett mål av Pavel Mintjukov.

NY Rangers har en vinst och fyra förluster och 10–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Anaheim Ducks har tre vinster och två förluster och 18–14 i målskillnad.

Den 20 januari spelar lagen mot varandra på nytt, i Honda Center.

I nästa match möter NY Rangers Vancouver hemma och Anaheim Ducks möter Columbus borta. Båda matcherna spelas onsdag 17 december 01.00.

NY Rangers–Anaheim Ducks 1–4 (0–0, 1–1, 0–3)

NHL, Madison Square Garden

Andra perioden: 0–1 (27.18) Jackson Lacombe (Ryan Poehling, Jacob Trouba), 1–1 (36.18) Matthew Robertson (Artemij Panarin, Alexis Lafreniere).

Tredje perioden: 1–2 (45.53) Cutter Gauthier (Beckett Sennecke, Olen Zellweger), 1–3 (59.33) Cutter Gauthier (Leo Carlsson, Alex Killorn), 1–4 (59.50) Pavel Mintjukov (Ryan Poehling, Ross Johnston).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Rangers: 1-2-2

Anaheim Ducks: 3-0-2

Nästa match:

NY Rangers: Vancouver Canucks, hemma, 17 december 01.00

Anaheim Ducks: Columbus Blue Jackets, borta, 17 december 01.00