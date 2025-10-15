Anaheim Ducks avgjorde i tredje perioden mot Pittsburgh

Anaheim Ducks segrade – 4–3 mot Pittsburgh

Chris Kreider med två mål för Anaheim Ducks

Andra raka segern för Anaheim Ducks

Anaheim Ducks segrade hemma mot Pittsburgh i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Anaheim Ducks fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 4–3 (2–2, 1–1, 1–0).

Chris Kreider stod för Anaheim Ducks avgörande mål 18.33 in i tredje perioden.

Chris Kreider tvåmålsskytt för Anaheim Ducks

Pittsburgh tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt sex minuter.

Anaheim Ducks reducerade och kvitterade till 2–2 genom Chris Kreider och Cutter Gauthier. Anaheim Ducks gjorde 3–2 genom Drew Helleson efter 9.48 i andra perioden.

Pittsburgh kvitterade till 3–3 genom Anthony Mantha med 2.59 kvar att spela av perioden. Men Anaheim Ducks avgjorde matchen med 1.27 kvar att spela på nytt genom Chris Kreider.

Det här var Anaheim Ducks andra uddamålsseger den här säsongen.

Både Anaheim Ducks och Pittsburgh har nu fyra poäng när Anaheim Ducks spelat tre matcher och Pittsburgh fyra matcher.

Lagen möts på nytt i PPG Paints Arena den 10 december.

Fredag 17 oktober 04.00 möter Anaheim Ducks Carolina hemma i Honda Center medan Pittsburgh spelar borta mot Los Angeles.

Anaheim Ducks–Pittsburgh 4–3 (2–2, 1–1, 1–0)

NHL, Honda Center

Första perioden: 0–1 (1.03) Justin Brazeau (Ryan Shea), 0–2 (7.01) Rickard Rakell (Ryan Shea, Sidney Crosby), 1–2 (9.42) Chris Kreider (Leo Carlsson, Mikael Granlund), 2–2 (19.25) Cutter Gauthier (Pavel Mintjukov).

Andra perioden: 3–2 (29.48) Drew Helleson, 3–3 (37.01) Anthony Mantha (Sidney Crosby).

Tredje perioden: 4–3 (58.33) Chris Kreider.

Nästa match:

Anaheim Ducks: Carolina Hurricanes, hemma, 17 oktober

Pittsburgh: Los Angeles Kings, borta, 17 oktober