Åmåls SK J18 starkast – avgjorde i förlängningen mot Sunne IK J18

Åmåls SK J18 segrade – 6–5 efter förlängning

Adam Fredriksson avgjorde för Åmåls SK J18

Sunne IK J18 nu sjätte, Åmåls SK J18 på sjunde plats

Det blev en riktigt tajt match när Sunne IK J18 tog emot Åmåls SK J18 i U18 division 1 västra D herr. Matchen avgjordes först i förlängningen där Åmåls SK J18 var starkast och segerresultatet blev 6–5 (2–1, 1–2, 2–2, 1–0). Stor matchhjälte 50 sekunder in i förlängningen blev Adam Fredriksson som stod för det avgörande målet.

Hammarö HC nästa för Åmåls SK J18

Åmåls SK J18 startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Alvin Fredriksson och Ivar Kahra innan Sunne IK J18 svarade och gjorde 2–1 genom Wille Jansson. I andra perioden var det i stället Sunne IK J18 som hade övertaget. Laget vann perioden med 2–1 och ställningen efter två perioder var 3–3.

Sunne IK J18 tog ledningen med 4–3 genom Oliver Rydell efter 4.58 i tredje perioden.

Alvin Fredriksson och Tim Herke såg till att Åmåls SK J18 vände till ledning med 4–5.

Sunne IK J18 kvitterade till 5–5 genom Johan Lucas Jäger med knappt fyra minuter kvar att spela. Målet kom med 3.09 kvar att spela. Stor matchhjälte för Åmåls SK J18 50 sekunder in i förlängningen blev Adam Fredriksson med det avgörande förlängningsmålet.

Sunne IK J18:s Wille Jansson stod för två mål och tre assists, Oskar Blank hade tre assists och Elwin Persson gjorde ett mål och två målgivande passningar. Alvin Fredriksson gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Åmåls SK J18.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Sunne IK J18 på sjätte plats och Åmåls SK J18 på sjunde plats.

Den 4 december spelar lagen mot varandra på nytt, i Åmåls Ishall.

Söndag 26 oktober spelar Sunne IK J18 borta mot Örebro Hockey Ungdom J18 13.00 och Åmåls SK J18 mot Hammarö HC hemma 12.30 i Åmåls Ishall.

Sunne IK J18–Åmåls SK J18 5–6 (1–2, 2–1, 2–2, 0–1)

U18 division 1 västra D herr, Helmia Arena

Första perioden: 0–1 (6.03) Alvin Fredriksson, 0–2 (6.20) Ivar Kahra (Jonathan Carlsson, Eddy Täng), 1–2 (15.02) Wille Jansson (Oskar Blank, Elwin Persson).

Andra perioden: 2–2 (24.57) Wille Jansson (Oskar Blank), 2–3 (27.24) Ivar Kahra (Valter Nyström, Tim Herke), 3–3 (35.13) Elwin Persson (Oskar Blank, Wille Jansson).

Tredje perioden: 4–3 (44.58) Oliver Rydell (Wille Jansson, Johan Lucas Jäger), 4–4 (50.06) Alvin Fredriksson, 4–5 (52.36) Tim Herke (Alvin Fredriksson), 5–5 (56.51) Johan Lucas Jäger (Wille Jansson, Elwin Persson).

Förlängning: 5–6 (60.50) Adam Fredriksson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunne IK J18: 2-1-2

Åmåls SK J18: 2-0-3

Nästa match:

Sunne IK J18: Örebro HUF:2/Örebro HK:2, borta, 26 oktober

Åmåls SK J18: Hammarö HC, hemma, 26 oktober