Alvin Palmqvist det stora utropstecknet när Karlskrona slog Tingsryd

Karlskrona vann med 5–2 mot Tingsryd

Alvin Palmqvist med tre mål för Karlskrona

Olle Willén matchvinnare för Karlskrona

Karlskrona besegrade Tingsryd hemma i U18 regional syd vår med 5–2 (2–1, 1–1, 2–0). Men mycket snack handlade om Alvin Palmqvist – som gjorde ett hattrick för Karlskrona.

Tingsryd tog ledningen i första perioden genom Ville Clarberg.

Elis Backendal och Alvin Palmqvist såg till att Karlskrona vände till ledning med 2–1.

Efter 8.19 i andra perioden slog Olle Willén till på pass av Leo Björkman Jakobsson och Alvin Palmqvist och gjorde 3–1. Tingsryds Hugo Walden gjorde 3–2 efter 8.34 framspelad av Ville Clarberg och Rasmus Nyman.

1.33 in i tredje perioden fick Alvin Palmqvist utdelning återigen framspelad av Hampus Ullberg och Olle Willén och ökade ledningen. Efter 15.51 slog Alvin Palmqvist till på nytt på pass av Olle Willén och Max Frykberg och ökade ledningen för Karlskrona.

Karlskronas Alvin Palmqvist stod för tre mål och ett assist och Olle Willén gjorde ett mål och två målgivande passningar.

När lagen senast möttes blev det seger för Karlskrona med 5–3.

Det här var fjärde mötet mellan Karlskrona och Tingsryd den här säsongen. Karlskrona HK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Tingsryds AIF vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Torsdag 15 januari möter Karlskrona Oskarshamn borta 19.00 och Tingsryd möter Olofström hemma 19.15.

Karlskrona–Tingsryd 5–2 (2–1, 1–1, 2–0)

U18 regional syd vår, NKT Arena

Första perioden: 0–1 (8.12) Ville Clarberg (Valter Reuterdahl, Axel Mauldin), 1–1 (8.54) Elis Backendal (Oliver Ulander), 2–1 (9.11) Alvin Palmqvist (Elis Backendal).

Andra perioden: 3–1 (28.19) Olle Willén (Leo Björkman Jakobsson, Alvin Palmqvist), 3–2 (28.34) Hugo Walden (Ville Clarberg, Rasmus Nyman).

Tredje perioden: 4–2 (41.33) Alvin Palmqvist (Hampus Ullberg, Olle Willén), 5–2 (55.51) Alvin Palmqvist (Olle Willén, Max Frykberg).

Karlskrona: IK Oskarshamn, borta, 15 januari 19.00

Tingsryd: Olofströms IK, hemma, 15 januari 19.15