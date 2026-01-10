Alvin Grant matchhjälte när Lund vann mot Tyringe

Lund-seger med 2–1 mot Tyringe

Lunds fjärde seger på de senaste fem matcherna

Alvin Grant avgjorde för Lund

Lund tog till slut hem segern mot Tyringe i matchen hemma i Lunds Ishall på lördagen. Segermålet för Lund stod Alvin Grant för med bara fyra sekunder kvar av slutperioden. Matchen i U20 Div 1 D syd vår herr slutade 2–1 (0–1, 0–0, 2–0).

Segern var Lunds fjärde på de senaste fem matcherna.

Lund–Tyringe – mål för mål

Tyringe tog ledningen efter nio minuter genom Linus Gyllenborg med assist av Herman Hörgerud.

Andra perioden blev mållös.

15.44 in i tredje perioden nätade Lunds Wilgot Alenius och kvitterade. Laget avgjorde matchen med fyra sekunder kvar att spela genom Alvin Grant efter pass från Wilgot Alenius och Victor Andersson. Grant fullbordade därmed Lunds vändning.

När lagen senast möttes blev det seger för Tyringe med 8–4.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Lund tar sig an Frosta Hockey/Åstorp IK U20 i nästa match borta onsdag 14 januari 19.05. Tyringe möter Kristianstad hemma tisdag 13 januari 19.30.

Lund–Tyringe 2–1 (0–1, 0–0, 2–0)

U20 Div 1 D syd vår herr, Lunds Ishall

Första perioden: 0–1 (9.32) Linus Gyllenborg (Herman Hörgerud).

Tredje perioden: 1–1 (55.44) Wilgot Alenius, 2–1 (59.56) Alvin Grant (Wilgot Alenius, Victor Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lund: 4-0-1

Tyringe: 2-2-1

Nästa match:

Lund: Frosta Hockey/Åstorp IK, borta, 14 januari 19.05

Tyringe: Kristianstads IK, hemma, 13 januari 19.30