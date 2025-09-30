Alvesta starkast – avgjorde i förlängningen mot Kalmar

Alvesta vann med 3–2 efter förlängning

William Björkman gjorde två mål för Alvesta

Andra raka segern för Alvesta

Det blev en riktigt tajt match när Kalmar tog emot Alvesta i U20 division 1 D syd herr. Matchen avgjordes först i förlängningen där bortalaget var starkast och segerresultatet blev 3–2 (1–1, 1–0, 0–1, 1–0). Stor matchhjälte 53 sekunder in i förlängningen blev William Björkman som gjorde det avgörande målet.

– Vi var inte riktigt lika med från start som vi varit i det tidigare matcherna. Vi hamnar i ett för lågt tempo från start vilket hänger med oss genom hela matchen. Sedan lyckas vi spela lite rakare och desperatare vilket gör att vi få in en kvittering och tar matchen till förlängning. Tyvärr drar vi på oss lite onödiga utvisningar, vilket gör att det blir lite för tufft i förlängning. Detta resulterar i en förlust och endast en poäng, kommenterade Kalmars ledare Christian Lennqvist.

Första perioden var jämn. Kalmar inledde bäst och tog ledningen genom Sebastian Erkenbölling efter 4.35, men Alvesta kvitterade genom Douglas Jonsson efter 11.40. Alvesta gjorde också 1–2 efter 16.45 i andra perioden när William Björkman slog till på pass av Eric Jarnemyr och Felix Green. 17.04 in i tredje perioden slog Mellwin Göthberg till framspelad av Nikita Antonov och kvitterade. Stor matchhjälte för Alvesta 53 sekunder in i förlängningen blev William Björkman, med det avgörande 3–2-målet.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Alvesta med 14–1.

Lagen möts igen 4 november i Virdavallens Ishall.

I nästa omgång har Kalmar Rydaholm borta i Talavidshallen, fredag 3 oktober 19.30. Alvesta spelar borta mot Lenhovda lördag 4 oktober 14.00.

Kalmar–Alvesta 2–3 (1–1, 0–1, 1–0, 0–1)

U20 division 1 D syd herr, Hatstore Arena

Första perioden: 1–0 (4.35) Sebastian Erkenbölling (Markus Hatlem, David Johansson), 1–1 (11.40) Douglas Jonsson (Alexander Stridsberg).

Andra perioden: 1–2 (36.45) William Björkman (Eric Jarnemyr, Felix Green).

Tredje perioden: 2–2 (57.04) Mellwin Göthberg (Nikita Antonov).

Förlängning: 2–3 (60.53) William Björkman (Eric Jarnemyr, Mio Jönsson).

Nästa match:

Kalmar: Rydaholms SK, borta, 3 oktober

Alvesta: Lenhovda IF, borta, 4 oktober