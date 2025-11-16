Alvesta avgjorde i tredje perioden – vann mot Kristianstad
- Seger för Alvesta med 3–0 mot Kristianstad
- Erik Runnemalm avgjorde för Alvesta
- Tredje raka förlusten för Kristianstad
Alvesta vann matchen borta mot Kristianstad i U18 division 1 syd C herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Alvesta drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 0–3 (0–0, 0–0, 0–3).
Kristianstad–Alvesta – mål för mål
Första perioden blev mållös, likaså andra perioden.
Alvesta stod för tre raka mål i tredje perioden när laget gick upp till till 0–3. Alvesta tog därmed en klar seger.
Kristianstad ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen medan Alvesta ligger på sjätte plats.
När lagen möttes senast vann Kristianstads IK med 3–1.
Kristianstad tar sig an KRIF Hockey J18 i nästa match borta torsdag 20 november 19.30. Alvesta möter samma dag 19.00 Jonstorp hemma.
Kristianstad–Alvesta 0–3 (0–0, 0–0, 0–3)
U18 division 1 syd C herr, Kristianstads Ishall
Tredje perioden: 0–1 (43.50) Erik Runnemalm (Wilhelm Sundberg, Melvin Andersson), 0–2 (53.43) Måns Rothman (Love Lihné, Oliver Sandahl), 0–3 (56.14) Vilhelm Roos (Jesper Johansson, Elias Herbertsson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Kristianstad: 1-0-4
Alvesta: 2-1-2
Nästa match:
Kristianstad: KRIF Hockey, borta, 20 november
Alvesta: Jonstorps IF IshF, hemma, 20 november
