Alvesta avgjorde i tredje perioden – vann mot Kristianstad

Alvesta vann matchen borta mot Kristianstad i U18 division 1 syd C herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Alvesta drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 0–3 (0–0, 0–0, 0–3).

Första perioden blev mållös, likaså andra perioden.

Alvesta stod för tre raka mål i tredje perioden när laget gick upp till till 0–3. Alvesta tog därmed en klar seger.

Kristianstad ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen medan Alvesta ligger på sjätte plats.

När lagen möttes senast vann Kristianstads IK med 3–1.

Kristianstad tar sig an KRIF Hockey J18 i nästa match borta torsdag 20 november 19.30. Alvesta möter samma dag 19.00 Jonstorp hemma.

Kristianstad–Alvesta 0–3 (0–0, 0–0, 0–3)

U18 division 1 syd C herr, Kristianstads Ishall

Tredje perioden: 0–1 (43.50) Erik Runnemalm (Wilhelm Sundberg, Melvin Andersson), 0–2 (53.43) Måns Rothman (Love Lihné, Oliver Sandahl), 0–3 (56.14) Vilhelm Roos (Jesper Johansson, Elias Herbertsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kristianstad: 1-0-4

Alvesta: 2-1-2

Nästa match:

Kristianstad: KRIF Hockey, borta, 20 november

Alvesta: Jonstorps IF IshF, hemma, 20 november