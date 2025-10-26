Prenumerera

Älta IF vann stort hemma mot Värmdö HC 2

Hockeysverige
  • Älta IF vann med 8–3 mot Värmdö HC 2

  • Andra raka förlusten för Värmdö HC 2

  • FOC Farsta IF nästa motståndare för Älta IF

Älta IF:s fina spel fortsätter och laget tog återigen en enkel seger när laget besegrade Värmdö HC 2 hemma i Ältahallen i U18 Div 1 östra B herr. Älta IF gjorde hela åtta mål och vann med 8–3.

Älta IF–Värmdö HC 2 – mål för mål

Den 2 december spelar lagen mot varandra på nytt, i Ekhallen.

Älta IF tar sig an FOC Farsta IF i nästa match borta fredag 7 november 20.00. Värmdö HC 2 möter Trångsunds IF U18 borta onsdag 12 november 20.00.

