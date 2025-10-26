Älta IF vann stort hemma mot Värmdö HC 2
- Älta IF vann med 8–3 mot Värmdö HC 2
- Andra raka förlusten för Värmdö HC 2
- FOC Farsta IF nästa motståndare för Älta IF
Älta IF:s fina spel fortsätter och laget tog återigen en enkel seger när laget besegrade Värmdö HC 2 hemma i Ältahallen i U18 Div 1 östra B herr. Älta IF gjorde hela åtta mål och vann med 8–3.
Älta IF–Värmdö HC 2 – mål för mål
Den 2 december spelar lagen mot varandra på nytt, i Ekhallen.
Älta IF tar sig an FOC Farsta IF i nästa match borta fredag 7 november 20.00. Värmdö HC 2 möter Trångsunds IF U18 borta onsdag 12 november 20.00.
