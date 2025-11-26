Älta IF säkrade seger mot Saltsjöbadens IF U18

Älta IF vann med 6–4 mot Saltsjöbadens IF U18

Älta IF:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Emil Därth matchvinnare för Älta IF

Älta IF vann på hemmaplan mot Saltsjöbadens IF U18 i U18 Div 1 östra B herr. Matchen på onsdagen slutade 6–4 (2–1, 3–1, 1–2).

Segern var Älta IF:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Älta IF–Saltsjöbadens IF U18 – mål för mål

Älta IF startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Emil Därth och Vilgot Erlandsson innan Saltsjöbadens IF U18 svarade och gjorde 2–1 genom August Hedvall.

Älta IF stod därefter för tre raka mål i andra perioden när laget gick från 2–1 till 5–1 på bara 7.52.

Saltsjöbadens IF U18 reducerade dock till 5–2 genom Holger Fougstedt med 4.23 kvar att spela av perioden.

Saltsjöbadens IF U18 gjorde både 5–3 och 5–4 genom Oscar Wetter och Lucas Broo i tredje perioden.

Älta IF kunde dock avgöra till 6–4 efter 7.45 i tredje perioden genom Jacob Svahn.

Älta IF:s Jacob Svahn stod för ett mål och tre assists, Vilgot Erlandsson gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Emil Därth gjorde två mål och ett målgivande pass.

Älta IF ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Saltsjöbadens IF U18 ligger på femte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Saltsjöbadens IF med 7–6 efter straffläggning.

I nästa omgång har Älta IF Haninge Anchors HC U18 borta i Torvalla Ishall, söndag 30 november 16.00. Saltsjöbadens IF U18 spelar borta mot Spånga IS U18 söndag 7 december 17.35.

Älta IF–Saltsjöbadens IF U18 6–4 (2–1, 3–1, 1–2)

U18 Div 1 östra B herr, Ältahallen

Första perioden: 1–0 (15.22) Emil Därth (Jacob Svahn), 2–0 (16.51) Vilgot Erlandsson (Jacob Svahn), 2–1 (18.48) August Hedvall.

Andra perioden: 3–1 (21.57) Victor Svantesson Löfvenmark (Elliot Danielsen), 4–1 (23.50) Vilgot Erlandsson (Emil Därth, Liam Gripenberg), 5–1 (29.49) Emil Därth (Jacob Svahn, Vilgot Erlandsson), 5–2 (35.37) Holger Fougstedt (Sam Zekkar, Daniel Christ).

Tredje perioden: 5–3 (43.03) Oscar Wetter (Daniel Christ, Charlie Jacobson), 5–4 (47.04) Lucas Broo (Charlie Jacobson), 6–4 (47.45) Jacob Svahn (Alfred Friedman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Älta IF: 4-0-1

Saltsjöbadens IF U18: 2-1-2

Nästa match:

Älta IF: Haninge Anchors HC, borta, 30 november

Saltsjöbadens IF U18: Spånga IS IK, borta, 7 december