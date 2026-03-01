Älta IF fortsätter vinna på hemmaplan – slog Järfälla HC med 5–2

Seger för Älta IF med 5–2 mot Järfälla HC

Älta IF:s femte seger på de senaste sex matcherna

Emil Därth avgjorde för Älta IF

Hemma i Ältahallen är Älta IF svårslaget just nu i U18 division 1 östra A fortsättningsserie. Sju segrar i rad på hemmaplan har laget efter seger mot Järfälla HC. Matchen slutade 5–2 (0–1, 3–1, 2–0).

Segern var Älta IF:s femte på de senaste sex matcherna.

Tullinge U18 nästa för Älta IF

Järfälla HC tog ledningen efter 9.03 genom Hugo Karlsson efter förarbete av Sebastian Öberg.

Alfred Friedman och Jacob Svahn såg till att Älta IF vände till ledning med 2–1.

Järfälla HC kvitterade till 2–2 genom Elias Svensson i början av andra perioden i andra perioden.

Älta IF tog ledningen på nytt genom Emil Därth efter 13.20.

1.38 in i tredje perioden slog Vilgot Erlandsson till framspelad av Alfred Friedman och ökade ledningen. Efter 3.59 slog Valter Diaz Lundmark till framspelad av Liam Broberg och Filip Karlsson och ökade ledningen för Älta IF.

Älta IF stannar därmed på andra plats och Järfälla HC på sjätte plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Älta med 3–2.

Älta IF tar sig an Tullinge U18 i nästa match borta torsdag 5 mars 19.50. Järfälla HC möter samma dag 19.00 Åker/Strängnäs HC hemma.

Älta IF–Järfälla HC 5–2 (0–1, 3–1, 2–0)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Ältahallen

Första perioden: 0–1 (9.03) Hugo Karlsson (Sebastian Öberg).

Andra perioden: 1–1 (20.42) Alfred Friedman, 2–1 (21.53) Jacob Svahn (Liam Gripenberg, Emil Därth), 2–2 (24.49) Elias Svensson (Hugo Mattsson), 3–2 (33.20) Emil Därth.

Tredje perioden: 4–2 (41.38) Vilgot Erlandsson (Alfred Friedman), 5–2 (43.59) Valter Diaz Lundmark (Liam Broberg, Filip Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Älta IF: 4-0-1

Järfälla HC: 3-0-2

Nästa match:

Älta IF: Tullinge TP HC, borta, 5 mars 19.50

Järfälla HC: Åker/Strängnäs HC, hemma, 5 mars 19.00