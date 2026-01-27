Älta IF avgjorde i förlängningen mot Tullinge U18

Älta IF-seger med 7–6 efter förlängning

Älta IF:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Emil Därth avgjorde för Älta IF

Älta IF:s väg till seger mot Tullinge U18 hemma i U18 division 1 östra A fortsättningsserie blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 7–6 (3–1, 3–2, 0–3, 1–0) och ta bonuspoängen. Emil Därth stod för det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Älta IF.

Därmed har Älta IF vunnit fyra matcher i rad i U18 division 1 östra A fortsättningsserie.

IFK Österåker Hockey nästa för Älta IF

Älta IF tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 13.46 genom Liam Gripenberg och gick upp till 2–0. Tullinge U18 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Älta IF dock ryckt åt sig ledningen med 3–1.

Älta IF övertaget även i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.54 genom Vilgot Erlandsson och gick upp till 5–1 innan Tullinge U18 kom tillbaka och reducerade till 5–3.

Innan perioden var över hade Älta IF ryckt åt sig ledningen med 6–3.

Tullinge U18 reducerade och kvitterade till 6–6 i början av tredje perioden i tredje perioden.

Matchvinnare för hemmalaget Älta IF blev Emil Därth som 1.18 in i förlängningen satte det avgörande 7–6-målet.

Tullinge U18:s Viggo Christensson hade tre assists, Daniel Aleksic stod för tre poäng, varav två mål, Liam Bruvik hade tre assists och Tintin Sandelius gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål. Jacob Svahn hade tre assists för Älta IF.

Älta IF har nu tio poäng efter fem spelade matcher medan Tullinge U18 har fyra poäng efter fyra matcher.

Lagen möts igen 5 mars i Ica Riksten Arena.

I nästa match möter Älta IF IFK Österåker Hockey hemma på fredag 30 januari 20.30. Tullinge U18 möter Järfälla HC torsdag 29 januari 19.50 hemma.

Älta IF–Tullinge U18 7–6 (3–1, 3–2, 0–3, 1–0)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Ältahallen

Första perioden: 1–0 (13.46) Liam Gripenberg, 2–0 (16.24) Emil Därth, 2–1 (18.00) Andreas Gårdenberg (Viggo Christensson, Liam Bruvik), 3–1 (19.59) Anton Wannqvist (Filip Karlsson).

Andra perioden: 4–1 (20.54) Vilgot Erlandsson (Jacob Svahn), 5–1 (23.45) Vilgot Erlandsson (Jacob Svahn), 5–2 (29.30) Daniel Aleksic (Theodor Arvfors, Tintin Sandelius), 5–3 (32.05) Adrian Sengoltz (Daniel Aleksic, Liam Kalakovic), 6–3 (38.03) Filip Karlsson (Anton Wannqvist).

Tredje perioden: 6–4 (42.31) Tintin Sandelius (Liam Bruvik, Viggo Christensson), 6–5 (43.30) Daniel Aleksic (Edwin Ferlin, Adrian Sengoltz), 6–6 (46.15) Tintin Sandelius (Viggo Christensson, Liam Bruvik).

Förlängning: 7–6 (61.18) Emil Därth (Jacob Svahn).

Nästa match:

Älta IF: IFK Österåker Hockey, hemma, 30 januari 20.30

Tullinge U18: Järfälla HC, hemma, 29 januari 19.50