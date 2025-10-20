Almtuna i serieledning i U20 region öst herr efter 3–1 mot Huddinge

Almtuna vann med 3–1 mot Huddinge

Almtunas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Viktor Dahlberg avgjorde för Almtuna

Det blev 3–1 (1–0, 1–1, 1–0) för Almtuna borta mot Huddinge i måndagens match. Därmed är laget ny serieledare i U20 region öst herr, på samma poäng som tvåan Flemingsberg. Flemingsberg har dock en match mindre spelad. För Huddinge betyder resultatet att man är på tredje plats i tabellen.

Det här innebär att Almtuna nu har fyra segrar i följd i U20 region öst herr.

Huddinge–Almtuna – mål för mål

Sebastian Brunnberg gjorde 1–0 till Almtuna efter 8.17 framspelad av Noah Erevik och Malte Ahlinder. Huddinge kvitterade till 1–1 genom Lukas Hammargren i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 6.25 gjorde Almtuna 1–2 genom Viktor Dahlberg. 58 sekunder in i tredje perioden slog Jonas Andreasson till framspelad av Karl Pettersson och Elias Ydehed och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Ett fint lyft i tabellen för Almtuna som så sent som den 10 oktober låg på sjunde plats.

När lagen senast möttes vann Huddinge IK med 3–1.

I nästa match, lördag 25 oktober möter Huddinge IK Göta borta i HCL Tech Arena 17.30 medan Almtuna spelar hemma mot Vallentuna 17.45.

Huddinge–Almtuna 1–3 (0–1, 1–1, 0–1)

U20 region öst herr, Björkängshallen

Första perioden: 0–1 (8.17) Sebastian Brunnberg (Noah Erevik, Malte Ahlinder).

Andra perioden: 1–1 (23.28) Lukas Hammargren (Matej Vucic, Noah Herndal), 1–2 (26.25) Viktor Dahlberg (Alvar Göthberg, Leo Edin).

Tredje perioden: 1–3 (40.58) Jonas Andreasson (Karl Pettersson, Elias Ydehed).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge: 3-0-2

Almtuna: 4-0-1

Nästa match:

Huddinge: IK Göta, borta, 25 oktober

Almtuna: Vallentuna Hockey, hemma, 25 oktober