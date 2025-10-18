Almtunas Elias Ydehed tvåmålsskytt i segern mot Nyköping

Almtuna-seger med 5–4 mot Nyköping

Almtunas femte seger på de senaste sex matcherna

Elias Ydehed tvåmålsskytt för Almtuna

Almtuna vann mot gästande Nyköping i U20 region öst herr. 5–4 (2–3, 3–1, 0–0) slutade matchen på lördagen.

Segern var Almtunas femte på de senaste sex matcherna.

Nyköping spelade bäst i första perioden. Laget vann perioden med 3–2.

Nyköping utökade ledningen genom Ossie Liljeblad efter 37 sekunder i andra perioden.

Almtuna vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–4 till 5–4. I tredje perioden höll Almtuna i sin 5–4-ledning och vann.

Nyköpings Helmer Dalin hade tre assists. Viktor Dahlberg hade tre assists för Almtuna.

Förlusten var Nyköpings andra uddamålsförlust.

Det här betyder att Almtuna nu ligger på tredje plats i tabellen och Nyköping är på sjätte plats. Så sent som den 10 oktober låg Almtuna på sjunde plats i tabellen.

Den 22 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Stora Hallen.

I nästa omgång har Almtuna Huddinge borta i Björkängshallen, måndag 20 oktober 19.40. Nyköping spelar hemma mot Sollentuna lördag 25 oktober 13.00.

Almtuna–Nyköping 5–4 (2–3, 3–1, 0–0)

U20 region öst herr, Gränbyhallen

Första perioden: 1–0 (3.04) Noah Erevik (Viktor Dahlberg), 1–1 (7.37) Hugo Johansson (Helmer Dalin, Ossie Liljeblad), 1–2 (8.33) Axel Isén (Pontus Bergström), 2–2 (10.36) Léon Cicek (Oliver Magnusson, Viktor Dahlberg), 2–3 (15.59) Noah Kolsbo (Helmer Dalin, Elias Tauberman).

Andra perioden: 2–4 (20.37) Ossie Liljeblad (Helmer Dalin), 3–4 (29.40) Oliver Magnusson (Viktor Dahlberg), 4–4 (30.24) Elias Ydehed (Daniel Meyer, Leo Edin), 5–4 (37.03) Elias Ydehed (Alvar Göthberg, Noah Erevik).

