Almtuna vann toppmötet mot Flemingsberg

Almtuna vann med 3–2 efter straffar

Almtunas åttonde seger på de senaste nio matcherna

Viktor Dahlberg matchvinnare för Almtuna

Almtuna besegrade Flemingsberg hemma i den tidiga seriefinalen med 3–2 (0–0, 1–2, 1–0, 0–0, 1–0) efter straffar i U20 region öst herr på lördagen.

Det här innebär dock inga förändringar i tabellen. Almtuna ligger kvar på andra plats i tabellen och Flemingsberg är i fortsatt serieledning. I och med Almtunas seger skiljer det nu två poäng mellan lagen.

Det var två formstarka lag som möttes. Almtuna tog sjätte segern i rad. Flemingsberg hade före matchen sex segrar i rad.

Almtuna–Flemingsberg – mål för mål

Den första perioden slutade mållös. Flemingsberg startade andra perioden starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Erik Diberius och Theo Venturi Karlström innan Almtuna svarade och gjorde 2–1 genom Daniel Meyer. 17.30 in i tredje perioden nätade Almtunas Jonas Andreasson och kvitterade. I straffläggningen var det Almtuna som avgjorde till 3–2. Den avgörande straffen stod Viktor Dahlberg för.

Det här var Almtunas andra uddamålsseger den här säsongen.

Ett fint lyft i tabellen för Almtuna som så sent som den 10 oktober låg på sjunde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Flemingsbergs IK med 2–1.

Nästa motstånd för Almtuna är Tyresö Hanviken J20. Flemingsberg tar sig an Nyköping hemma. Båda matcherna spelas måndag 3 november 19.40.

Almtuna–Flemingsberg 3–2 (0–0, 1–2, 1–0, 0–0, 1–0)

U20 region öst herr, Upplandsbilforum Arena

Andra perioden: 0–1 (25.25) Erik Diberius (Artjom Orljov, Joris Austakojis), 0–2 (27.59) Theo Venturi Karlström (Noah Wideberg, Axel Ridderström), 1–2 (31.49) Daniel Meyer (Gustav Leijon).

Tredje perioden: 2–2 (57.30) Jonas Andreasson.

Straffar: 3–2 (65.00) Viktor Dahlberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 5-0-0

Flemingsberg: 4-1-0

Nästa match:

Almtuna: Tyresö Hanviken Hockey, borta, 3 november

Flemingsberg: Nyköpings HF Ungdom, hemma, 3 november