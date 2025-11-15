Almtuna vann med 4–2 mot IK Göta

Seger för Almtuna med 4–2 mot IK Göta

Almtunas nionde seger på de senaste tio matcherna

Theodor Falkenhäll matchvinnare för Almtuna

Bortalaget Almtuna segrade i HCL Tech Arena mot IK Göta i U20 region öst herr. 2–4 (0–2, 0–1, 2–1) slutade matchen på lördagen.

Segern var Almtunas nionde på de senaste tio matcherna, och sjätte bortasegern i rad.

IK Göta–Almtuna – mål för mål

Efter elva minuters spel gjorde Almtuna 0–1.

Laget ökade ledningen till 0–2 efter 19.13 när Gustav Leijon slog till på pass av Karl Pettersson och Sebastian Ljus. Efter 14.27 i andra perioden nätade Theodor Falkenhäll framspelad av Elias Ydehed och Leo Edin och gjorde 0–3. Efter 0.32 i tredje perioden ökade Almtuna på till 0–4 genom Malte Ahlinder.

Caesar Strömgren och Milo Anderson reducerade förvisso men närmare än 2–4 kom inte IK Göta. Almtuna tog därmed en stabil seger.

När lagen möttes senast vann Almtuna IS med 7–2.

Måndag 17 november spelar IK Göta hemma mot Nyköping 20.00 och Almtuna mot Nacka hemma 19.00 i Upplandsbilforum Arena.

IK Göta–Almtuna 2–4 (0–2, 0–1, 2–1)

U20 region öst herr, HCL Tech Arena

Första perioden: 0–1 (11.42) Sebastian Ljus (Karl Pettersson), 0–2 (19.13) Gustav Leijon (Karl Pettersson, Sebastian Ljus).

Andra perioden: 0–3 (34.27) Theodor Falkenhäll (Elias Ydehed, Leo Edin).

Tredje perioden: 0–4 (40.32) Malte Ahlinder (Gustav Leijon, Léon Cicek), 1–4 (46.31) Caesar Strömgren (William Ekström, Oliver Svärd Sörman), 2–4 (56.28) Milo Anderson (Henry Bergholm, Adam Dufek).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IK Göta: 2-1-2

Almtuna: 4-0-1

Nästa match:

IK Göta: Nyköpings HF Ungdom, hemma, 17 november

Almtuna: Nacka HK, hemma, 17 november