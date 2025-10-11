Almtuna gjorde tre mål i tredje perioden – vann stort mot IK Göta

Almtuna vann med 7–2 mot IK Göta

Leo Edin tremålsskytt för Almtuna

IK Götas tredje raka förlust

Bortalaget IK Göta var fortfarande med i matchen mot Almtuna inför tredje perioden. Men där fick Almtuna rejäl utdelning. Till slut blev det hela 7–2 (2–2, 2–0, 3–0) i matchen i U20 region öst herr.

– Vi börjar lite trevande och har svårt att driva upp tempot första halvan av matchen. Men andra halva av matchen är betydligt bättre vilket gör att vi till slut kan vinna ganska komfortabelt, kommenterade Almtunas huvudtränare Johan Ek Johansson.

Leo Edin med tre mål för Almtuna

Almtuna tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0.

IK Göta reducerade och kvitterade till 2–2 genom Viktor Bergnäs och Anton Larsson. I andra perioden var det Almtuna som dominerade och gick från 2–2 till 4–2 genom två mål av Leo Edin i slutet av perioden. Almtuna fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–2. Målen i sista perioden gjordes av Jonas Andreasson, Leo Edin och Noah Erevik.

Almtunas Karl Pettersson stod för ett mål och fem assists, Elias Ydehed hade fem assists och Leo Edin gjorde tre mål.

I tabellen innebär det här att Almtuna nu ligger på sjätte plats. IK Göta är på åttonde plats.

Den 15 november tar lagen sig an varandra igen, då i HCL Tech Arena.

I nästa match möter Almtuna Nacka borta och IK Göta möter Nyköping borta. Båda matcherna spelas måndag 13 oktober 19.45.

Almtuna–IK Göta 7–2 (2–2, 2–0, 3–0)

U20 region öst herr, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 1–0 (1.52) Viktor Dahlberg (Karl Pettersson, Elias Ydehed), 2–0 (8.34) Karl Pettersson (Jonas Andreasson, Fabian Hägerström), 2–1 (17.16) Viktor Bergnäs (Oliver Svärd Sörman, Yehor Trypolskyi), 2–2 (18.39) Anton Larsson (Gustav Fondelius, Milo Anderson).

Andra perioden: 3–2 (33.21) Leo Edin (Karl Pettersson, Elias Ydehed), 4–2 (34.59) Leo Edin (Elias Ydehed, Karl Pettersson).

Tredje perioden: 5–2 (51.25) Noah Erevik, 6–2 (53.39) Jonas Andreasson (Elias Ydehed, Karl Pettersson), 7–2 (59.50) Leo Edin (Elias Ydehed, Karl Pettersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 3-0-2

IK Göta: 1-2-2

Nästa match:

Almtuna: Nacka HK, borta, 13 oktober

IK Göta: Nyköpings HF Ungdom, borta, 13 oktober