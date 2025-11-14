Almtuna avgjorde i tredje perioden i segern mot Nybro

Almtuna vann med 3–2 mot Nybro

Mikkel Øby Olsen matchvinnare för Almtuna

Andra raka segern för Almtuna

Almtuna vann matchen hemma mot Nybro i hockeyallsvenskan efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Almtuna fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 3–2 (0–1, 2–1, 1–0).

Segermålet för Almtuna stod Mikkel Øby Olsen för med bara 26 sekunder kvar av slutperioden.

Almtuna–Nybro – mål för mål

Nybro gjorde 0–1 efter nio minuters spel. Almtuna kvitterade till 1–1 genom William Proos i början av andra perioden i andra perioden.

Nybro gjorde 1–2 genom Marcus Bergman efter 7.24.

Almtuna gjorde 2–2 genom Hannes Hellberg efter 13.04 av perioden. Mikkel Øby Olsen stod för målet när laget avgjorde matchen med 26 sekunder kvar att spela framspelad av Melvin Wersäll och Anton Ohlsson. Øby Olsen fullbordade därmed Almtunas vändning.

Det här var Almtunas sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Nybros andra uddamålsförlust.

Almtuna ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan Nybro ligger på sjunde plats. Så sent som den 13 november låg Almtuna på 13:e plats i tabellen.

Söndag 16 november möter Almtuna Troja-Ljungby borta 16.30 och Nybro möter Västerås borta 14.00.

Almtuna–Nybro 3–2 (0–1, 2–1, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 0–1 (9.59) Joachim Rohdin (Kalle Holm, Theo Jacobsson).

Andra perioden: 1–1 (22.13) William Proos (Edvin Hammarlund, Lucas Stockselius), 1–2 (27.24) Marcus Bergman (Juho Liuksiala), 2–2 (33.04) Hannes Hellberg (Lucas Stockselius, Mikkel Øby Olsen).

Tredje perioden: 3–2 (59.34) Mikkel Øby Olsen (Melvin Wersäll, Anton Ohlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 3-0-2

Nybro: 2-0-3

Nästa match:

Almtuna: IF Troja-Ljungby, borta, 16 november

Nybro: Västerås IK, borta, 16 november